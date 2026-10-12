Czy będziemy mieć trwałe rozwiązania dot. bezpieczeństwa w szkołach? T. Rzymkowski w RMF FM I Radiu RMF24

RMF24

Czy po serii brutalnych zdarzeń z udziałem uczniów potrzebujemy policji w szkołach, czy przede wszystkim większej uwagi dorosłych i skuteczniejszej pomocy dla dzieci? Jak chronić najmłodszych przed przemocą i zagrożeniami w internecie, nie zamieniając szkoły i sieci w przestrzeń ciągłej kontroli? O bezpieczeństwo dzieci Grzegorz Sroczyński zapyta Tomasza Rzymkowskiego, posła koła Demokracja Bezpośrednia w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Wrócimy także do jego wcześniejszych propozycji dotyczących dostępu do broni. Jako poseł Kukiz’15 Rzymkowski opowiadał się za zmianami, które – jak przekonywał – miały uporządkować i „znormalizować” zasady jej posiadania. Czy po ostatnich wydarzeniach w szkołach nadal uważa, że polskie przepisy powinny iść w tym kierunku?

Jednym z tematów będą też ustalenia komisji śledczej ds. Pegasusa oraz biegłych ABW, którzy stwierdzili, że CBA nie miało pełnej kontroli nad systemem, producent mógł uzyskać dostęp do infrastruktury, a przesyłane dane opuszczały terytorium Polski. Kto powinien ponieść za to polityczną odpowiedzialność i czy sprawa może mieć konsekwencje dla osób, które nadzorowały służby?

Zapytamy również o ustawę antyalkoholową. Czy nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu powinny obowiązywać w całym kraju? Czy z rynku powinny zniknąć tzw. małpki i czy propozycje badania parlamentarzystów na obecność alkoholu lub narkotyków mają sens, czy pozostaną jedynie elementem debaty?

W rozmowie także o przyszłości prawicy. Czy Tomasz Rzymkowski widzi dla siebie miejsce na listach Konfederacji? Czy możliwy jest wspólny pakt senacki ugrupowań prawicowych i kto najbardziej straci na sporach wewnątrz PiS? Padną też pytania o politykę Donalda Trumpa wobec Ukrainy.

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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