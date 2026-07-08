O czym rozmawiali prezydenci Polski i Ukrainy w Ankarze? Marcin Przydacz w RMF FM

RMF24

O czym Karol Nawrocki rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim podczas krótkiego spotkania przy okazji szczytu w Ankarze? Wrócimy także do dyskusji o donacjach dla Ukrainy. Czy prezydent był wyłącznie informowany o decyzjach rządu? Czy ws. przekazania Patriotów potrzebne jest zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego? O to m.in. w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski zapyta Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

Nie zabraknie pytań o pamięć historyczną i relacje z Kijowem. Czy Polska powinna uzależniać dalsze postępy Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej od jednoznacznego rozliczenia zbrodni wołyńskiej i oceny UPA? Czy możliwe jest wypracowanie wspólnego europejskiego stanowiska w tej sprawie? Porozmawiamy także o planowanych obchodach 11 lipca oraz o kontaktach Kancelarii Prezydenta RP z władzami Ukrainy.

W rozmowie pojawi się również temat polskiej dyplomacji. Dlaczego wciąż nie zakończył się spór o nominacje ambasadorskie, kiedy Polska doczeka się ambasadora w Kanadzie i dlaczego prezydent nie odpowiedział na zaproszenie na naradę kierowników placówek zagranicznych organizowaną przez MSZ?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video