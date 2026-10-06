Czy system alertów RCB działa tak, jak powinien? Na to pytanie odpowie wiceszef komisji spraw wewnętrznych

RMF24

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Bartosza Romowicza o działanie systemu alertów RCB i przygotowanie państwa na sytuacje kryzysowe. Ostatnie pomyłki, takie jak wysłanie mieszkańcom województwa lubuskiego alertu przeznaczonego dla województwa lubelskiego, rodzą pytania o niezawodność systemu. Czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyciąga wnioski z takich sytuacji? Na ile Polacy mogą mieć pewność, że w przypadku realnego zagrożenia otrzymają właściwy komunikat?

Zapytamy także o przygotowanie szpitali i innych placówek medycznych na sytuacje związane z potencjalnym zagrożeniem militarnym. Co w praktyce powinny zrobić placówki po otrzymaniu alertu? Czy istnieją jasne procedury dotyczące zabezpieczenia i ewentualnej ewakuacji pacjentów? I czy państwo wystarczająco dobrze przygotowuje personel medyczny na sytuacje kryzysowe?

Porozmawiamy również o sytuacji w Polsce 2050. Szymon Hołownia został we wrześniu przewodniczącym klubu parlamentarnego, a Bartosz Romowicz jest jego II wiceprzewodniczącym. Co ta zmiana oznacza dla funkcjonowania ugrupowania i jego miejsca w koalicji rządzącej? Czy Polska 2050 ma pomysł na odbudowę swojej pozycji przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku?

Zapytamy też o przyszłość samego Szymona Hołowni. Czy przejęcie przez niego kierownictwa klubu to początek jego nowego etapu w polityce? Jaką rolę w partii mają odgrywać jej poszczególni politycy i czy ugrupowanie jest dziś w stanie mówić jednym głosem?

W rozmowie wrócimy również do bezpieczeństwa Polski. Czy system ostrzegania ludności powinien zostać przebudowany? Jak powinien wyglądać podział odpowiedzialności między RCB, administracją, samorządami, służbami i placówkami medycznymi? Czy państwo jest dziś przygotowane na sytuację, w której alert RCB będzie oznaczał rzeczywiste, bezpośrednie zagrożenie?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

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