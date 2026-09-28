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„Bezzasadne”. Wiceminister o zarzutach wobec szykowanego Centrum Walki z Dezinformacją

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 28 września (18:02)

Zarzuty o propagandowym charakterze mającego powstać Rządowego Centrum Walki z Dezinformacją są - według wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego = „bezzasadne”. Polityk w Popołudniowej rozmowie w RMF FM tłumaczył, iż ów podmiot będzie doradzał Radzie Ministrów i wskazywał np., jaka jest linia dezinformacyjna Rosji i kto ją w Polsce propaguje. Olszewski został zapytany, czy właściciele apartamentowców, w razie zagrożenia atakiem powietrznym, powinni mieć obowiązek wpuszczania do garaży podziemnych ludzi niemieszkających w budynku.

„Bezzasadne”. Wiceminister o zarzutach wobec szykowanego Centrum Walki z Dezinformacją
Paweł Olszewski (fot. Adam Burakowski) /East News

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy…


Źródło: RMF FM
Tagi: Paweł Olszewski
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