Rosyjski dron uderzył tuż przy polskiej granicy. Incydent w pobliżu przejścia w Dorohusku

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, poinformował na antenie TVN24 o kolejnym incydencie z udziałem rosyjskiego drona. Według relacji wojskowego, bezzałogowiec uderzył w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, nieopodal miejscowości Jagodzin po stronie ukraińskiej.
Jak podkreślił rzecznik, nie ma obecnie informacji, w co dokładnie uderzył dron.
Informację tę potwierdził na platformie X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekazał również, że odrzutowy dron uderzył ok. 2 km od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - podkreślił.
Kolejny incydent w tej samej okolicy
To już drugi taki przypadek w ostatnich tygodniach. Poprzedni raz rosyjski dron uderzył w tej okolicy 13 września. Wówczas bezzałogowiec uderzył w pobliżu stacji paliw w Jagodzinie, nieopodal granicy z Polską.
Alert RCB
Tuż przed godz. 17 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Wszystko z powodu nalotów prowadzonych przez Rosję w zachodniej Ukrainie.
W związku z zagrożeniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla województwa lubelskiego. Alert został po około 30 minutach odwołany.