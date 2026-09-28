Rosyjski dron uderzył tuż przy polskiej granicy. Incydent w pobliżu przejścia w Dorohusku

RMF24

Jak poinformował na antenie TVN24 rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, tuż przy miejscowości Jagodzin na zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, poinformował na antenie TVN24 o kolejnym incydencie z udziałem rosyjskiego drona. Według relacji wojskowego, bezzałogowiec uderzył w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, nieopodal miejscowości Jagodzin po stronie ukraińskiej.

Jak podkreślił rzecznik, nie ma obecnie informacji, w co dokładnie uderzył dron.

Informację tę potwierdził na platformie X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekazał również, że odrzutowy dron uderzył ok. 2 km od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - podkreślił.

Kolejny incydent w tej samej okolicy

To już drugi taki przypadek w ostatnich tygodniach. Poprzedni raz rosyjski dron uderzył w tej okolicy 13 września. Wówczas bezzałogowiec uderzył w pobliżu stacji paliw w Jagodzinie, nieopodal granicy z Polską.

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