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Rosyjski dron uderzył tuż przy polskiej granicy. Incydent w pobliżu przejścia w Dorohusku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 września (18:12) Aktualizacja: Dzisiaj, 28 września (18:18)

Jak poinformował na antenie TVN24 rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, tuż przy miejscowości Jagodzin na zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron.

Rosyjski dron uderzył tuż przy polskiej granicy. Incydent w pobliżu przejścia w Dorohusku
Przejście graniczne w Dorohusku /Shutterstock

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, poinformował na antenie TVN24 o kolejnym incydencie z udziałem rosyjskiego drona. Według relacji wojskowego, bezzałogowiec uderzył w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, nieopodal miejscowości Jagodzin po stronie ukraińskiej

Jak podkreślił rzecznik, nie ma obecnie informacji, w co dokładnie uderzył dron.

Informację tę potwierdził na platformie X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekazał również, że odrzutowy dron uderzył ok. 2 km od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - podkreślił.

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Kolejny incydent w tej samej okolicy

To już drugi taki przypadek w ostatnich tygodniach. Poprzedni raz rosyjski dron uderzył w tej okolicy 13 września. Wówczas bezzałogowiec uderzył w pobliżu stacji paliw w Jagodzinie, nieopodal granicy z Polską. 

Alert RCB

Tuż przed godz. 17 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.  Wszystko z powodu nalotów prowadzonych przez Rosję w zachodniej Ukrainie.

W związku z zagrożeniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla województwa lubelskiego. Alert został po około 30 minutach odwołany.


Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie
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