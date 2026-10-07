131 mld euro na obronność - ile z tych pieniędzy może trafić do Polski? Odpowie wiceminister aktywów państwowych

RMF24

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Konrada Gołotę o przyszły budżet Unii Europejskiej. Komisja Europejska chce, by środki te były dostępne w ramach nowego Europejskiego Funduszu Konkurencyjności. Czy Polska ma szansę być jednym z największych beneficjentów tych pieniędzy? Na jakich zasadach powinny być wydawane, by wzmacniały przede wszystkim europejski, w tym polski, przemysł obronny?

Zapytamy także, czy europejskie pieniądze powinny być przeznaczane wyłącznie na uzbrojenie produkowane w Europie. Czy takie rozwiązanie byłoby korzystne dla Polski, która w ostatnich latach postawiła również na zakupy sprzętu od amerykańskich i południowokoreańskich producentów? Czy Warszawa będzie zabiegać o takie zasady finansowania, które pozwolą polskim firmom skutecznie konkurować o unijne środki?

Porozmawiamy również o przyszłości Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jakie są plany zwiększenia eksportu polskiego uzbrojenia i na których rynkach PGZ chce szukać nowych kontraktów? Wśród potencjalnych kierunków wymieniane są m.in. państwa skandynawskie i bałtyckie, Rumunia, Indie, Wietnam oraz kraje Afryki Północnej. Co Polska może zaoferować zagranicznym odbiorcom i które produkty krajowego przemysłu obronnego mają największy potencjał eksportowy?

Zapytamy też o rozbudowę zakładów PIT-RADWAR i program antydronowy SAN. Na jakim etapie jest program? Kiedy polski przemysł będzie w stanie dostarczyć gotowy system do zwalczania dronów i czy rozwiązania opracowywane w Polsce mogą stać się jednym z ważniejszych produktów eksportowych naszej zbrojeniówki?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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