Czy Polska powinna ograniczyć Ukrainie wsparcie? Błaszczak w RMF FM

RMF24

W Porannej rozmowie RMF FM zapytamy Mariusza Błaszczaka o doniesienia dotyczące przekazania Kijowowi pocisków do systemów Patriot. Czy Polska rzeczywiście oddała część własnych zapasów? Jeśli tak, czy nie odbyło się to kosztem bezpieczeństwa naszego kraju?

Dlaczego PiS uzależnia poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej od rozliczenia kwestii kultu Bandery i UPA. Czy spór historyczny nie osłabi polskiego wsparcia dla walczących Ukraińców?

Zapytamy również o projekt PiS zakładający obniżenie VAT i akcyzy na paliwa. Czy to realny sposób na tańsze tankowanie, czy przede wszystkim polityczna odpowiedź na wzrost cen po zakończeniu rządowego programu osłonowego?

Nie zabraknie pytań o sytuację w warszawskim ratuszu. Czy dymisje zastępczyń prezydenta Rafał Trzaskowski zamykają sprawę afery wokół Szpitala Południowego?

Czy PiS nadal będzie domagać się referendum w sprawie odwołania włodarza stolicy? Na koniec zapytamy także o przyszłość obozu prawicy. Czy inicjatywa Mateusz Morawiecki może stać się zalążkiem nowego politycznego projektu, czy pozostanie częścią Prawa i Sprawiedliwości?

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