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„Oni wpadli w panikę i próbują w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność” – tak w Porannej rozmowie w RMF FM były szef MON Mariusz Błaszczak ocenił decyzję obecnego kierownictwa resortu, by odtajnić wszystkie donacje dla Ukrainy w latach 2022-2026 r. Błaszczak zwrócił też uwagę, że sam ma akt oskarżenia za ujawnianie informacji niejawnych.

Oczekuję tego, że ta informacja zostanie przedstawiona przez rządzących – powiedział w poseł PiS o ewentualnym potwierdzeniu lub zaprzeczeniu doniesieniom, że Polska przekazała Ukrainie pociski do baterii Patriot. Jeśli Rosja ma zaatakować Polskę, to te pociski będą potrzebne – podkreślił, wspominając słowa Tuska o tym, że Rosja może zaatakować kraje wschodniej flanki NATO.

Błaszczak o ujawnieniu donacji dla Ukrainy: Rząd wpadł w panikę Czas: 20:44

Błazczak, komentując decyzję wicepremiera ws. odtajnienia donacji, zwrócił uwagę, że „podobno nie wolno takich informacji ujawniać”. Ja mam akt oskarżenia za podobno ujawnienie informacji niejawnych – zaznaczał.

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził też, że pomoc Ukrainie miała sens, gdy rządził PiS. Dziś, gdy okazuje się, że Ukraina posługuje się banderyzmem, to oczywiście nam zależy, żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja tej wojny nie wygrała, ale Polska musi być szanowana – mówił.

Afera w Szpitalu Południowym

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się też wątek Szpitala Południowego. Poseł PiS ocenił, że przyjęcie rezygnacji wiceprezydentek Warszawy nie kończy afery. Za to, co dzieje się w Warszawie, odpowiedzialny jest prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Jeśli zrzuca odpowiedzialność na panie, które były jego zastępczyniami, no to co? On nie rządził Warszawą? Czym on się zajmuje? Niczym się nie zajmuje? – mówił. Jego zdaniem rezygnacja Trzaskowskiego ze stanowiska byłaby „zachowaniem właściwym”.

Błaszczak jednocześnie stwierdził, że przeprowadzenie referendum w Warszawie będzie „bardzo trudne”. Poparcie dla Rafała Trzaskowskiego topnieje w bardzo szybkim tempie (…), z tym, że pamiętajmy, że wygrał wybory samorządowe w pierwszej turze – podkreślał.

Dopytywany, czy w razie sukcesu referendum PiS wierzy, że w Warszawie mógłby wygrać ktoś inny niż kandydat KO. Rafał Trzaskowski jest zastępcą Donald Tuska. Jeżeli postawi na kolejnego zastępcę, to niewiele się zmieni, ale zakładam, że na kolejnego zastępcę nie postawi – odpowiadał wymijająco.

„Nie zostałem zaproszony”. Błaszczak o grillu u Morawieckiego

Wiceprezes PiS zaznaczył, że nie otrzymał zaproszenia na nadchodzącą imprezę Mateusza Morawickiego i jego stronników, która ma się odbyć 31 lipa. Nie zostałem zaproszony – mówił. Stwierdził też, że nie wie czy zaproszenie otrzymał Jarosław Kaczyński.

Słabe to jest, żebyśmy rozmawiali o grillu w sytuacji, w której kompromituje się rząd Donalda Tuska. W sytuacji, w której prezydent Warszawy, zastępca Donalda Tuska, też jest politykiem skompromitowanym – oznajmił. Dopytywany o rozłam w PiS i funkcjonowanie w partii stowarzyszeń, mówił: Jeśli stowarzyszenia mają charakter think-tanków to w porządku. Przyznał, że think-tanki nie organizują nie organizują wielkich grilli i spotkań. No właśnie, to prawda – mówił.

Jestem rozczarowany, bo umówiliśmy się co do pewnego samoograniczenia. Umówiliśmy się co do tego, że zajmujemy się przedstawieniem alternatywy wobec złych rządów Koalicji Obywatelskiej - wskazywał.