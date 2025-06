W związku z trwającą od piątku obławą na 57-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo córki i zięcia w Starej Wsi, wojewoda małopolski wprowadził czasowy zakaz noszenia oraz używania broni i środków pirotechnicznych na terenie gminy Limanowa. Z kolei jak poinformował szef MON, do akcji zostanie skierowany dron Bayraktar.

Obława na strzelca ze Starej Wsi pod Limanową / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Na Limanowszczyźnie trwa obława na 57-letniego mężczyznę, który w piątek rano miał zastrzelić 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia.

Wcześniej postrzelił teściową. Ta trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację ratującą życie. Po zdarzeniu mężczyzna zbiegł do lasu. Miał zakaz zbliżania się do rodziny.

Za 57-latkiem Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wystawiła list gończy. Sąd wydał też zgodę na 14-dniowy areszt poszukiwanego.

Czasowy zakaz używania broni i środków pirotechnicznych

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar - w związku z poszukiwaniami - wydał czasowy zakaz noszenia oraz używania broni i środków pirotechnicznych na terenie gminy Limanowa.

Decyzja ma ułatwić setkom funkcjonariuszy, w tym kontrterrorystom, zatrzymanie mężczyzny, mogącego - według policji - ukrywać się w miejscowych lasach.

Wojewoda zaapelował do mieszkańców gminy Limanowa o zachowanie ostrożności, a także - jak podkreślił - o powstrzymanie się od rozpowszechniania, udostępniania, często fałszywych treści, które pojawiają się w przestrzeni medialnej.

Centrum policyjnego dowodzenia w Starej Wsi / Józef Polewka / RMF FM

Rzetelnych informacji, swoimi kanałami, w miarę możliwości, udziela policja - zaznaczył wojewoda, wyrażając nadzieję, że sprawca zostanie niebawem ujęty.

W związku z wydanym rozporządzeniem, na wniosek wojewody małopolskiego, do mieszkańców powiatu limanowskiego, z zaznaczeniem, że chodzi o gminę miejską i wiejską Limanowa, jeszcze w niedzielę zostanie wysłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Bayraktar będzie pomagać w poszukiwaniach

Z kolei jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, na wniosek wojewody małopolskiego BSP Bayraktar będzie pomagać w poszukiwaniu podejrzanego o dokonanie zabójstw koło Limanowej, a w gotowości do wsparcia są także drony FlyEye.

Podkreślił we wpisie na portalu X, że wojsko wesprze zakrojone przez policję na szeroką skalę poszukiwania.