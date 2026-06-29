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Ośmioro młodych sportowców z Bydgoszczy zostało ewakuowanych śmigłowcem TOPR z Orlej Perci po tym, jak podczas burzy utknęli na jednym z najtrudniejszych szlaków w Tatrach. Uczestnicy obozu sportowego byli kompletnie nieprzygotowani na górską wyprawę. Sprawę wyjaśnia zakopiańska policja.

Z 15-osobowej grupy młodych sportowców aż ośmioro potrzebowało natychmiastowej pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy, która przyniosła intensywne opady deszczu i gradu.

Grupa nie była przygotowana na górską wyprawę i zmieniające się warunki pogodowe. Na pytanie ratownika, który przyjmował od nich zgłoszenie, jak są ubrani, odpowiedzieli, że jak na plażę - relacjonował reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków trzy razy musiał lecieć śmigłowiec TOPR-u. Jak się okazało, na najtrudniejszy szlak w Tatrach zabrał ich trener i prawdopodobnie część z nich zostawił.

Policja w Zakopanem sprawdza obecnie, czy trener posiadał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia młodzieży w góry oraz czy nie naraził ich zdrowia i życia.