Tatry: Kolejny śmiertelny wypadek w rejonie Zawratu

We wtorek w rejonie Zawratu, słynnej przełęczy w Tatrach Wysokich znajdującej się na wysokości 2159 m n.p.m., doszło do śmiertelnego wypadku.
Turystka spadła po oblodzonym stoku około 200 metrów - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki.
Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego reanimując kobietę, przetransportowali ją śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Niestety, lekarz stwierdził jej zgon.
Kolejna tragedia w rejonie Zawratu
To druga osoba, która zginęła ostatnich dniach w rejonie Zawratu. W sobotę w tym samym miejscu spadł turysta, który zmarł w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń.
Jak informują ratownicy, oboje nie posiadali sprzętu niezbędnego do wędrowania po górach w zimowych warunkach.