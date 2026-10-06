Tatry: Kolejny śmiertelny wypadek w rejonie Zawratu

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W rejonie Zawratu doszło do kolejnego w ostatnich dniach śmiertelnego wypadku. Tym razem zginęła turystka, która spadła po oblodzonym stoku.

Widok na Zawrat z Doliny Pięciu Stawów Polskich (fot. Lech Muszyński)

Widok na Zawrat z Doliny Pięciu Stawów Polskich (fot. Lech Muszyński) / PAP

We wtorek w rejonie Zawratu, słynnej przełęczy w Tatrach Wysokich znajdującej się na wysokości 2159 m n.p.m., doszło do śmiertelnego wypadku.

Turystka spadła po oblodzonym stoku około 200 metrów - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego reanimując kobietę, przetransportowali ją śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Niestety, lekarz stwierdził jej zgon.

Kolejna tragedia w rejonie Zawratu

To druga osoba, która zginęła ostatnich dniach w rejonie Zawratu. W sobotę w tym samym miejscu spadł turysta, który zmarł w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń.

Jak informują ratownicy, oboje nie posiadali sprzętu niezbędnego do wędrowania po górach w zimowych warunkach.