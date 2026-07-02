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Krzysztof Kamil Gałązka stracił stanowisko powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Targu. Odwołał go Wojewódzki Inspektorat w związku z nieprawidłowościami w nowotarskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Kontrola potwierdziła że zdrowie i życie przebywających tam psów było zagrożone z powodu nieprzygotowania placówki na falę upałów, a powiatowy lekarz weterynarii nie reagował.

Wczoraj Krzysztof Kamil Gałązka zdecydował o zamknięciu schroniska. W placówce przebywały 273 psy – zachęcano do ich adopcji.

Kontrole w schronisku

Decyzja o zamknięciu schroniska została podjęta po serii kontroli i interwencjach dotyczących warunków, w jakich przebywały zwierzęta. Od początku 2026 roku odnotowano aż 17 interwencji w schronisku, a prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zwołał sztab kryzysowy z udziałem m.in. wojewódzkiego lekarza weterynarii, policji i burmistrza Nowego Targu. Schronisko przyjmowało psy z 43 gmin Małopolski na podstawie podpisanych umów. Teraz każda z tych gmin ma obowiązek przejąć opiekę nad zwierzętami i zapewnić im odpowiednie warunki.

W ostatnich dniach, w związku z wysokimi temperaturami, straż pożarna prowadziła działania schładzające teren schroniska. Policja informuje, że właściciele placówki zamontowali wentylatory i system zraszaczy, a zwierzęta miały stały dostęp do świeżej wody. Jednak według Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Krynicy, w kojcach miała panować temperatura nawet 70 stopni Celsjusza, a niektóre psy nie reagowały na bodźce.