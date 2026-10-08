Redyk w Szczawnicy już w ten weekend. Utrudnienia w ruchu i apel do turystów

RMF24

W Szczawnicy rozpoczyna się dziś największy i najsłynniejszy jesienny redyk w Polsce. Przez trzy dni uzdrowisko będzie tętnić życiem, a kulminacją wydarzenia będzie sobotni przemarsz wielkiego stada owiec przez centrum miasta. Organizatorzy i władze apelują do turystów o wcześniejszy przyjazd – spodziewane są ogromne utrudnienia w ruchu.

W Szczawnicy rozpoczyna się dziś największy i najsłynniejszy jesienny redyk w Polsce. Przez trzy dni uzdrowisko będzie tętnić życiem.

Pierwszego dnia na uczestników czekają występy kapel regionalnych oraz opowieści pasterskie. Przez kolejne dni na plenerowej scenie pod kolejką PKL Palenica oraz na przystani końcowej spływu Dunajcem na Piaskach odbędą się koncerty zespołów regionalnych i folkowych.

Wśród wykonawców znajdą się m.in. Naso Gròmada ze Scownic, Kapela Jaworcanie, Zespół Regionalny im. Jana Malinowskiego, Zespół „Z Doliny Grajcarka”, Chór Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, Basia Giewont, Jedla, Dikanda, Pogwizdani oraz BUM BUM ORKeSTAR. Gwiazdą sobotniego finału będzie popularny zespół PECTUS.

Przemarsz owiec – kulminacja wydarzenia

Największą atrakcją redyku będzie sobotni przemarsz wielkiego stada owiec, prowadzonego przez bacę Andrzeja Majerskiego. Trasa redyku pozostaje niezmienna od jedenastu lat i prowadzi przez centrum uzdrowiska. W związku z tym główna ulica Szczawnicy zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego.

Utrudnienia w ruchu i apel władz

Władze miasta spodziewają się rekordowej liczby turystów. W związku z coraz większą popularnością tego wydarzenia mogą pojawić się spore utrudnienia w ruchu - ostrzega burmistrz Szczawnicy.



Nadmiar tych turystów, którzy będą zjeżdżali prawie z całej Polski do Szczawnicy, spowoduje, że te korki będą od strony Sącza, prawdopodobnie aż od Łącka, od strony Nowego Targu, prawie od Kluszkowiec. Więc naprawdę apeluję przyjeżdżajcie do Szczawnicy w godzinach rannych w sobotę, najlepiej z noclegiem, wtedy nie ma problemów z dojazdem - ostrzega burmistrz Szczawnicy, Bogdan Szewczyk.

Trzy dni tradycji i zabawy

Redyk jesienny w Szczawnicy to nie tylko przemarsz owiec, ale także święto lokalnej kultury i tradycji. Przez trzy dni miasto będzie pulsować rytmem muzyki, tańca i pasterskiego dziedzictwa, oferując niezapomniane wrażenia zarówno mieszkańcom, jak i gościom z całego kraju.

Tegoroczna edycja zapowiada się jako największa i najbardziej widowiskowa w historii tego wydarzenia.