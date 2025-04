Po kilku dniach intensywnych opadów śniegu w Tatrach wreszcie zaświeciło słońce. Warunki dla narciarzy i miłośników skitouringu uległy poprawie, a zagrożenie lawinowe spadło do drugiego, umiarkowanego stopnia. Ratownicy i służby TPN przypominają jednak, że w górach wciąż panują trudne warunki - szczególną ostrożność należy zachować w miejscach nagromadzenia śniegu.

Kasprowy Wierch, szczyt w Tatrach Zachodnich o wysokości 1987 m. (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Narciarze wracają na stoki

Po opadach śniegu, które nawiedziły Tatry w ostatnich dniach, środowy poranek przyniósł poprawę pogody. Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna wynosi obecnie 92 cm, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich aż 106 cm. Wznowiono działanie wyciągu krzesełkowego z Kasprowego do Doliny Gąsienicowej, co ucieszyło narciarzy zjazdowych.

Również miłośnicy skitouringu mają powody do zadowolenia - warunki do turystyki narciarskiej poprawiły się, a Tatrzański Park Narodowy przypomina, że można ją uprawiać zarówno na szlakach turystycznych, jak i na specjalnie wyznaczonych szlakach narciarskich, m.in. w górnej części Doliny Bystrej.

Ostrożność nadal obowiązkowa

Ratownicy TOPR poinformowali o zmniejszeniu zagrożenia lawinowego z trzeciego do drugiego stopnia. Oznacza to, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana z podłożem, a wyzwolenie lawiny jest możliwe głównie przy dużym obciążeniu dodatkowym, zwłaszcza na wskazanych stokach. Samoistne zejście dużych lawin jest mało prawdopodobne.

Mimo to, warunki w górach nadal są wymagające. Szczególną ostrożność należy zachować w żlebach, depresjach, pod ścianami i graniami, gdzie wiatr nagromadził duże ilości śniegu. Jednocześnie występują tam miejsca wywiane do twardego podłoża, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo.

TPN ostrzega

Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów, aby nie wybierali się dziś w wyższe partie gór. Szlaki są nieprzetarte, ich przebieg w wielu miejscach jest niewidoczny, a silne podmuchy wiatru powodują zamiecie śnieżne i ograniczają widoczność. Nawet na niżej położonych trasach zalega świeży śnieg, który może być śliski.

Do poruszania się po Tatrach niezbędny jest odpowiedni sprzęt zimowy: raki, czekan, kask oraz tzw. lawinowe ABC - detektor, sonda i łopatka. Zarówno ratownicy TOPR, jak i pracownicy TPN podkreślają, że zimowa turystyka górska wymaga dużego doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i ostrożności.