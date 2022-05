Tylko podczas ostatniego weekendu sądeccy policjanci zatrzymali 9 nietrzeźwych kierujących. Pięcioro z nich nie miało prawa jazdy, dwóch uczestniczyło w kolizji, a niechlubny rekordzista, mając w organizmie 3 promile alkoholu, prowadził motocykl mimo zakazu orzeczonego przez sąd. Teraz wszystkim grożą poważne konsekwencje.

/ Materiał udostępniony / Policja

Jak informuje Aneta Izworska z Sądeckiej Policji tylko w piątkowe popołudnie policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych kierujących. W Łabowej kierowca forda miał w organizmie 0,7 promila alkoholu, a w dodatku nie posiadał prawa jazdy.

W Mokrej Wsi motocyklista „wydmuchał” aż 3 promile, a po sprawdzeniu w systemie wyszło na jaw, że poruszał się pomimo orzeczonego przez sąd zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Z kolei w Paszynie policjanci drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę, który miał 0,8 promila alkoholu.

21 maja br., po 2:00 w nocy funkcjonariusze skontrolowali kierującą oplem, która jechała ulicą Dunajewskiego w Nowym Sączu. Badanie trzeźwości wykazało, że miała w organizmie 1,6 promila alkoholu. Kobieta w ogóle nie powinna siadać za kierownicą, ponieważ nie miała uprawnień.

Tego samego dnia wieczorem w miejscowości Łabowa kierowca renaulta nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad samochodem i wjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście zarówno on, jak i podróżująca z nim pasażerka, nie doznali obrażeń. Po przeprowadzeniu badania trzeźwości okazało się, że kierowca miał w organizmie promil alkoholu. Niedługo po tym zdarzeniu został zatrzymany do kontroli również 17-latek, który w Krynicy-Zdroju kierował motorowerem mając 1,5 promila oraz kierowca audi, który na al. Sucharskiego w Nowym Sączu poruszał się bez uprawnień mając 0,7 promila.

W niedzielne popołudnie także w Nowym Sączu, tym razem na ulicy Wyspiańskiego, policjanci drogówki skontrolowali, jak się okazało mocno nietrzeźwego kierowcę opla – mężczyzna miał w organizmie 2,6 promila alkoholu. Nie posiadał również uprawnień.

Nietrzeźwy był też motocyklista, który został poszkodowany w kolizji drogowej w Krynicy-Zdroju – miał 0,8 promila. Nieodpowiedzialni kierowcy poniosą konsekwencje swoich czynów. Trójce z nich policjanci zatrzymali elektronicznie prawa jazdy, natomiast piątka będzie tłumaczyć się przed sądem za prowadzenie pojazdów bez uprawnień, a kolejny za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (grozi mu do 5 lat więzienia).

Wszyscy natomiast odpowiedzą za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara do 2 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Dodatkowo sąd może orzec również świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł do 60 000 złotych.