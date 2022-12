​Wybuch petardy w Rabce-Zdroju spłoszył dwa konie zaprzężone do dorożki, którą podróżowało 12 turystów. Troje z nich doznało lekkich obrażeń - poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło na ul. Podhalańskiej w uzdrowisku.

"W wyniku wystrzału petardy przez nieznanego sprawcę, spłoszyły się konie zaprzęgnięte do dorożki, na skutek tego doszło do jej wywrócenia. Trzy lekko ranne osoby zostały przewiezione do szpitala" - brzmi komunikat rzecznika policji.

Woźnica był trzeźwy.

Lekarze weterynarii i przyrodnicy przestrzegają, że na huk petard zwierzęta reagują paniką. Wystrzały są stresujące zarówno dla zwierząt domowych jak i dziko żyjących. Skutki wystrzału petard w pobliżu zwierząt są nieprzewidywalne.