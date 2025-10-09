W sieci furorę robi nagranie, na którym trzy niedźwiedzie buszują w śmietniku przy przystanku autobusowym w Zakopanem. Zdarzenie wzbudziło wiele emocji wśród internautów, a część z nich apeluje o dokarmianie zwierząt. Specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego stanowczo odradzają takie działania, podkreślając, że może to przynieść więcej szkody niż pożytku.

Niedźwiedzie na przystanku autobusowym w Zakopanem. Eksperci ostrzegają: nie dokarmiajmy dzikich zwierząt!, fot. facebook.com/tatryofficial / Grzegorz Momot / PAP

Trzy niedźwiedzie pojawiły się na przystanku autobusowym w Zakopanem, przeszukując śmietnik w poszukiwaniu jedzenia.

Eksperci ostrzegają, że dokarmianie dzikich zwierząt jest niebezpieczne i prowadzi do utraty ich naturalnego lęku przed człowiekiem.

Kluczowe jest odpowiednie zabezpieczanie śmietników oraz unikanie pozostawiania jedzenia na zewnątrz, by ograniczyć ryzyko spotkań z niedźwiedziami.

Ostatnie dni przyniosły niecodzienny widok dla mieszkańców i turystów Zakopanego. W nocy trzy niedźwiedzie pojawiły się na jednym z przystanków autobusowych, gdzie przeszukiwały śmietnik w poszukiwaniu jedzenia. Nagranie z tego zdarzenia szybko obiegło media społecznościowe, wywołując lawinę komentarzy i reakcji. Wielu internautów wyraziło zaniepokojenie losem zwierząt, sugerując, że niedźwiedzie muszą być bardzo głodne, skoro zdecydowały się zejść tak blisko ludzkich siedzib.

Jesienne żerowanie i przygotowania do zimy

Eksperci podkreślają, że jesień to szczególny czas dla niedźwiedzi. Zwierzęta te intensywnie żerują, gromadząc zapasy tłuszczu przed nadchodzącym zimowym snem. W tym okresie ich aktywność wzrasta, a poszukiwanie pożywienia staje się priorytetem. Dodatkowo, pierwsze opady śniegu w górach sprawiają, że niedźwiedzie schodzą coraz niżej, zbliżając się do terenów zamieszkałych przez ludzi. W takich sytuacjach łatwo mogą natrafić na śmietniki, które stają się dla nich łatwym źródłem pokarmu.



Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Pałahickim stanowczo przestrzega przed dokarmianiem niedźwiedzi. Jak tłumaczy, to największy błąd, jaki można popełnić. Przyzwyczajanie dzikich zwierząt do łatwo dostępnego jedzenia w pobliżu ludzi prowadzi do poważnych konsekwencji. Niedźwiedzie, które regularnie znajdują pożywienie w śmietnikach lub są dokarmiane przez ludzi, tracą naturalny lęk przed człowiekiem. Stają się coraz śmielsze, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji zarówno dla ludzi, jak i samych zwierząt.

Eksperci zwracają uwagę, że jednym z głównych powodów pojawiania się niedźwiedzi w pobliżu ludzkich osiedli są niewłaściwie zabezpieczone śmietniki. Odpady organiczne stanowią dla zwierząt łatwo dostępny pokarm, dlatego tak ważne jest, by mieszkańcy i władze lokalne dbali o odpowiednie zabezpieczenie pojemników na śmieci. Tylko w ten sposób można ograniczyć ryzyko niebezpiecznych spotkań z dzikimi zwierzętami i chronić zarówno ludzi, jak i niedźwiedzie.

Apel do mieszkańców i turystów

Specjaliści apelują do mieszkańców Zakopanego oraz wszystkich odwiedzających Tatry o zachowanie ostrożności i odpowiedzialności. Należy unikać pozostawiania jedzenia na zewnątrz, a śmietniki powinny być szczelnie zamykane. W przypadku spotkania z niedźwiedziem nie należy zbliżać się do zwierzęcia ani próbować go dokarmiać. Najlepiej spokojnie oddalić się z miejsca zdarzenia i powiadomić odpowiednie służby.