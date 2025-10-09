W sieci furorę robi nagranie, na którym trzy niedźwiedzie buszują w śmietniku przy przystanku autobusowym w Zakopanem. Zdarzenie wzbudziło wiele emocji wśród internautów, a część z nich apeluje o dokarmianie zwierząt. Specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego stanowczo odradzają takie działania, podkreślając, że może to przynieść więcej szkody niż pożytku.
- Trzy niedźwiedzie pojawiły się na przystanku autobusowym w Zakopanem, przeszukując śmietnik w poszukiwaniu jedzenia.
- Eksperci ostrzegają, że dokarmianie dzikich zwierząt jest niebezpieczne i prowadzi do utraty ich naturalnego lęku przed człowiekiem.
- Kluczowe jest odpowiednie zabezpieczanie śmietników oraz unikanie pozostawiania jedzenia na zewnątrz, by ograniczyć ryzyko spotkań z niedźwiedziami.
- Więcej informacji z regionów na RMF24.pl
Ostatnie dni przyniosły niecodzienny widok dla mieszkańców i turystów Zakopanego. W nocy trzy niedźwiedzie pojawiły się na jednym z przystanków autobusowych, gdzie przeszukiwały śmietnik w poszukiwaniu jedzenia. Nagranie z tego zdarzenia szybko obiegło media społecznościowe, wywołując lawinę komentarzy i reakcji. Wielu internautów wyraziło zaniepokojenie losem zwierząt, sugerując, że niedźwiedzie muszą być bardzo głodne, skoro zdecydowały się zejść tak blisko ludzkich siedzib.
Eksperci podkreślają, że jesień to szczególny czas dla niedźwiedzi. Zwierzęta te intensywnie żerują, gromadząc zapasy tłuszczu przed nadchodzącym zimowym snem. W tym okresie ich aktywność wzrasta, a poszukiwanie pożywienia staje się priorytetem. Dodatkowo, pierwsze opady śniegu w górach sprawiają, że niedźwiedzie schodzą coraz niżej, zbliżając się do terenów zamieszkałych przez ludzi. W takich sytuacjach łatwo mogą natrafić na śmietniki, które stają się dla nich łatwym źródłem pokarmu.
Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Pałahickim stanowczo przestrzega przed dokarmianiem niedźwiedzi. Jak tłumaczy, to największy błąd, jaki można popełnić. Przyzwyczajanie dzikich zwierząt do łatwo dostępnego jedzenia w pobliżu ludzi prowadzi do poważnych konsekwencji. Niedźwiedzie, które regularnie znajdują pożywienie w śmietnikach lub są dokarmiane przez ludzi, tracą naturalny lęk przed człowiekiem. Stają się coraz śmielsze, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji zarówno dla ludzi, jak i samych zwierząt.
Eksperci zwracają uwagę, że jednym z głównych powodów pojawiania się niedźwiedzi w pobliżu ludzkich osiedli są niewłaściwie zabezpieczone śmietniki. Odpady organiczne stanowią dla zwierząt łatwo dostępny pokarm, dlatego tak ważne jest, by mieszkańcy i władze lokalne dbali o odpowiednie zabezpieczenie pojemników na śmieci. Tylko w ten sposób można ograniczyć ryzyko niebezpiecznych spotkań z dzikimi zwierzętami i chronić zarówno ludzi, jak i niedźwiedzie.
Specjaliści apelują do mieszkańców Zakopanego oraz wszystkich odwiedzających Tatry o zachowanie ostrożności i odpowiedzialności. Należy unikać pozostawiania jedzenia na zewnątrz, a śmietniki powinny być szczelnie zamykane. W przypadku spotkania z niedźwiedziem nie należy zbliżać się do zwierzęcia ani próbować go dokarmiać. Najlepiej spokojnie oddalić się z miejsca zdarzenia i powiadomić odpowiednie służby.