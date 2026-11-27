RMF24

To nie polscy piloci doprowadzili do katastrofy, tylko Rosjanie, którzy doprowadzili do zniszczenia wybuchem samolotu - mówił Antoni Macierewicz po prezentacji ustaleń biegłych w sprawie katastrofy smoleńskiej. „Jarosław Kaczyński oraz Antoni Macierewicz zrobili z katastrofy smoleńskiej polityczną jazdę bez trzymanki” - stwierdził premier Donald Tusk.

W piątek w Prokuraturze Krajowej jej rzecznik prasowy prok. Przemysław Nowak, prezentując wnioski z kompleksowej opinii międzynarodowego zespołu, podał, że przyczyną katastrofy smoleńskiej, według biegłych, był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania. Rzecznik PK podkreślił też, że „analiza wyklucza wybuch jako przyczynę katastrofy smoleńskiej”.

Macierewicz: Nie przekazał kluczowej informacji

Antoni Macierewicz, który w 2016 r. powołał podkomisję do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej, zwracając się do Nowaka pod koniec konferencji, powiedział, że - jego zdaniem - prokuratura przekazuje „tylko częściowo informacje raportu” w tej sprawie.

Według Macierewicza Nowak „nie przekazał informacji kluczowej wskazującej na proces wybuchowy”, czyli - jak sprecyzował - tego, że „trzy osoby zostały objęte fragmentami materiałów wybuchowych”.

Nowak odparł, że nie pozwoli Macierewiczowi na zadawanie pytań, bo „nie jest dziennikarzem”, po czym wyszedł z pomieszczenia.

Macierewicz: Olbrzymie ilości materiałów wybuchowych

Po zakończeniu konferencji Macierewicz powiedział dziennikarzom, że żaden z ekspertów, którzy przygotowali przedstawioną przez Nowaka analizę, „nie był w Smoleńsku i żaden z nich nie miał możliwości analizy materiałów, które doprowadziły do tragedii”. Przyznał, że sam również nie był w Smoleńsku, ale - jak dodał - „jego współpracownicy byli i brali materiały od ludzi, którzy mieli doświadczenie i obecność w sytuacji tego, co się rzeczywiście działo”.

Mówił też, że na 120 stronach raportu jest mowa o identyfikacji materiałów wybuchowych, których miały być - jego zdaniem - „olbrzymie ilości”. Jednocześnie zauważył, że nieznalezienie ich na fragmentach szczątków samolotu wynika z tego, że tych szczątków było blisko 60 tys. Na pytanie dziennikarzy, jak jego informacje mają się do informacji biegłych o śladowych ilościach materiałów wybuchowych, zarzucił stacji kłamstwo.

To nie polscy piloci doprowadzili do (katastrofy - red.), tylko Rosjanie, którzy doprowadzili do zniszczenia wybuchem samolotu - ocenił. Jego zdaniem, osoby mówiące o innej przyczynie tragedii „kłamią w sprawie zbrodni smoleńskiej zrealizowanej przez Rosjan i próbują zaatakować polskich pilotów”.

Tusk: Zniszczyli życie publiczne

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Brukseli był pytany, czy przedstawiany w piątek przez prokuraturę raport zakończy spór dotyczący Smoleńska.

Kwestia katastrofy smoleńskiej to nie jest przedmiot sporu, że ona wyglądała tak, jakby chciał Kaczyński albo Tusk - podkreślił szef rządu.

Jak zaznaczył, „przyczyny katastrofy smoleńskiej zostały precyzyjnie ustalone przez komisję tuż po katastrofie”, ale - dodał - zostały one zakwestionowane z „czysto politycznych względów”. Za badanie przyczyn katastrofy odpowiadała Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Pan Kaczyński, pan Macierewicz, PiS zrobili z tego taką wielką kampanię nienawiści wobec swoich oponentów i konkurentów. Zniszczyli życie publiczne tymi oskarżeniami o zamach, w którym ja miałem uczestniczyć - mówił premier. Kilka dni wytrzymali we wspólnej żałobie - przecież wszyscy straciliśmy tam przyjaciół czy bliskich. A później zrobili z tego polityczną jazdę, taką absolutnie bez trzymanki - ocenił premier.

Podkreślił, że PiS ukrywało bądź lekceważyło wszelkie „niewygodne”, w tym międzynarodowe ustalenia dotyczące przyczyn katastrofy.

Ja jestem przekonany, że szefostwo PiS-u i szczególnie pan Macierewicz, ale też pan Kaczyński, który co miesiąc stara się jeszcze podsycać ten ogień nienawiści, że oni powinni zapłacić za to naprawdę bardzo dużą cenę - mówił szef rządu.

Nie ma nic gorszego niż ze śmierci, w dodatku śmierci najbliższych, robić takie cyniczne paliwo polityczne. Ja im tego nigdy nie zapomnę - powiedział Donald Tusk.