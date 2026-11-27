RMF24

Od 1 stycznia 2027 roku mieszkańców wielu polskich miast i gmin czekają wyższe rachunki za odbiór odpadów. Samorządy tłumaczą podwyżki rosnącymi kosztami utrzymania systemu i coraz większym deficytem. Sprawdzamy, gdzie i o ile wzrosną stawki oraz jakie są powody tych zmian.

Podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są spodziewane niemal w całym kraju. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku w wielu miastach i gminach. Część rad miejskich i gminnych już przyjęła nowe cenniki, w innych prace nad zmianami wciąż trwają. Powód? Rosnące koszty odbioru i zagospodarowania śmieci oraz coraz większa luka między wpływami z opłat a wydatkami na utrzymanie systemu.

Gdzie zapłacimy więcej?

Decyzje o podwyżkach zapadły już m.in. w Szczecinie, Świdnicy, Elblągu, Bełchatowie, Lipsku, Serocku, a także w Bolesławcu i Rybniku. Przykładowo, w Bełchatowie miesięczna opłata za osobę wzrośnie z 29,50 zł do 32 zł, a w Elblągu z 30 zł do 33 zł. W Świdnicy mieszkańcy zapłacą 47 zł miesięcznie od osoby zamiast dotychczasowych 42 zł. W gminie Lipsk stawka wzrośnie z 37 zł do 44 zł, a w Serocku – z 37,50 zł do 46,5 zł za osobę.

W Szczecinie w zabudowie jednorodzinnej przy średniomiesięcznym zużyciu wody powyżej 6 m³ stała opłata od gospodarstwa domowego wzrośnie ze 130 zł do 133 zł miesięcznie. Z kolei dla nieruchomości rozliczanych bezpośrednio ze zużycia wody stawka wzrośnie z 11,30 zł do 11,60 zł za m³.

W Rybniku radni będą głosować nad podwyżką z 34 zł do 39 zł miesięcznie od osoby.

Dlaczego opłaty rosną?

Samorządowcy tłumaczą, że podwyżki są nieuniknione. W Bełchatowie nowy przetarg na odbiór odpadów przyniósł stawkę 1101,60 zł za tonę, co wynika m.in. ze wzrostu cen paliw i kosztów pracy. W Świdnicy miasto już teraz dopłaca do systemu kilka milionów złotych rocznie, a deficyt stale rośnie. Podobnie jest w Elblągu, gdzie samorząd musi dokładać do systemu około 8 mln zł rocznie. Władze miast podkreślają, że starają się nie przerzucać całego ciężaru na mieszkańców, ale bez podwyżek system nie będzie się bilansował.

Ulgi i zwolnienia – kto zapłaci mniej?

Niektóre gminy przewidują ulgi dla mieszkańców. W Bolesławcu rodziny wielodzietne z Kartą Dużej Rodziny otrzymają zniżkę 4 zł miesięcznie na osobę, a właściciele domów jednorodzinnych kompostujący bioodpady – 2,50 zł. W gminie Lipsk utrzymano zwolnienie dla posiadaczy przydomowych kompostowników na poziomie 7 zł. W Rybniku ulga za kompostownik wyniesie 6 zł miesięcznie.

Deficyt w systemie odpadowym rośnie

Z danych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wynika, że w 2025 roku samorządy musiały dołożyć do systemu gospodarowania odpadami aż 1,46 mld zł. Wydatki na funkcjonowanie systemu sięgnęły prawie 15,5 mld zł, podczas gdy dochody z opłat wyniosły 14 mld zł.