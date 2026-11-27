RMF24

Weto do ustawy wprowadzającej m.in. nowy próg i stawkę podatkową w PIT byłoby dla Karola Nawrockiego „politycznym samobójem” - stwierdził Donald Tusk. Premier apeluje do prezydenta o to, by dziś podpisał ustawę.

W piątek upływa termin, w którym prezydent Karol Nawrocki musi podpisać lub zawetować ustawę wprowadzającą m.in. nowy próg i stawkę podatkową w PIT.

Tusk: Bardzo bym nalegał

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk był pytany o opinię w sprawie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej ustawy, która m.in. wprowadza nowy próg podatkowy i nową stawkę podatkową.

Bardzo bym nalegał, żeby prezydent to dzisiaj podpisał, bo mówimy o bardzo konkretnym interesie milionów Polek i Polaków; to podniesienie progu podatkowego, to ratowanie wynagrodzeń w takich zawodach jak nauczyciele czy pielęgniarki, ratowanie tych wynagrodzeń przed opresją podatkową. Bo ludzie w Polsce zarabiają dużo więcej, w ciągu tych 3 lat w bardzo wielu grupach pojawiły się spore podwyżki (..) i później ludzie czują się rozczarowani, bo zarabiają, tak jak marzyli o tym, wyraźnie więcej, ale nagle wpadają w drugi próg – powiedział premier.

Podkreślił, że ustawa jest próbą naprawy tego mimo niełatwej sytuacji budżetu. Zdaniem szefa rządu ewentualne weto prezydenta do ustawy byłoby dla Nawrockiego „politycznym samobójem”.

Tusk apeluje do Nawrockiego. Chodzi o ustawę wprowadzającą zmiany w podatkach Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach. Chodzi m.in. podwyższenie progu podatkowego i zwiększenie CIT dla firm z przychodami powyżej 50 mln euro. Premier przypomniał, że prezydent, który pełni…

Nowelizacja ustawy podatkowej

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zakłada podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostałaby na poziomie 12 proc. Nowela wprowadza nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł pozostaną objęte stawką 32 proc.

Jednocześnie stawka daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, rośnie z 4 do 5 proc. Według danych za 2024 r. daninę tę płaci 39 tys. osób.

Ustawa podnosi stawkę podatku CIT, płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, do 22 proc. z 19 proc.

Nowela obniża także limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem z 2 mln euro do 250 tys. euro. Dodatkowo stawka 17 proc. będzie stosowana dla nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie roku.