Przestępstwa wobec dziecka i ucieczka za granicę
Jak wynika z policyjnych ustaleń, poszukiwany mieszkaniec Dolnego Śląska w latach 2016-2018 dopuścił się szczególnie brutalnych czynów wobec dziecka. Mężczyzna zmuszał małoletniego do innych czynności seksualnych oraz znęcał się nad nim, stosując przemoc psychiczną i fizyczną. Po ujawnieniu przestępstw, w 2024 roku rozpoczęły się jego intensywne poszukiwania.
Według śledczych, mężczyzna zbiegł z Polski i ukrywał się w krajach Unii Europejskiej, m.in. w Holandii i Niemczech. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, zerwał wszelkie kontakty w kraju, zakończył działalność gospodarczą i porzucił swoje mienie.
Kampania EU Most Wanted i międzynarodowa współpraca
12 listopada 2026 roku ruszyła kolejna odsłona kampanii EU Most Wanted, prowadzonej przez Europol i sieć Enfast. Akcja ma na celu zbieranie informacji o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy, którzy dopuścili się przestępstw wobec osób małoletnich lub starszych. W ramach kampanii opublikowano wizerunek poszukiwanego na stronie eumostwanted.eu.
Policjanci podkreślają, że „wśród wielu anonimowych wiadomości uzyskanych w ramach kampanii pojawiły się również te, które potwierdziły przebywanie poszukiwanego w Holandii”. Dzięki ścisłej współpracy polskich i holenderskich służb udało się ustalić, że mężczyzna wrócił do Polski.
Ostatecznie 49-latek został zatrzymany w czwartek w województwie wielkopolskim. Zgodnie z wyrokiem sądu, najbliższe 4,5 roku spędzi w więzieniu za swoje czyny.