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Dolnośląscy policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę poszukiwanego za wyjątkowo brutalne przestępstwa wobec dziecka. Sprawca przez dwa lata ukrywał się poza granicami kraju, jednak ostatecznie został zatrzymany na terenie województwa wielkopolskiego. Teraz najbliższe 4,5 roku spędzi w więzieniu.

Przestępstwa wobec dziecka i ucieczka za granicę

Jak wynika z policyjnych ustaleń, poszukiwany mieszkaniec Dolnego Śląska w latach 2016-2018 dopuścił się szczególnie brutalnych czynów wobec dziecka. Mężczyzna zmuszał małoletniego do innych czynności seksualnych oraz znęcał się nad nim, stosując przemoc psychiczną i fizyczną. Po ujawnieniu przestępstw, w 2024 roku rozpoczęły się jego intensywne poszukiwania.

Według śledczych, mężczyzna zbiegł z Polski i ukrywał się w krajach Unii Europejskiej, m.in. w Holandii i Niemczech. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, zerwał wszelkie kontakty w kraju, zakończył działalność gospodarczą i porzucił swoje mienie.

Kampania EU Most Wanted i międzynarodowa współpraca

12 listopada 2026 roku ruszyła kolejna odsłona kampanii EU Most Wanted, prowadzonej przez Europol i sieć Enfast. Akcja ma na celu zbieranie informacji o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy, którzy dopuścili się przestępstw wobec osób małoletnich lub starszych. W ramach kampanii opublikowano wizerunek poszukiwanego na stronie eumostwanted.eu.

Fot. Dolnośląska policja / Policja

Policjanci podkreślają, że „wśród wielu anonimowych wiadomości uzyskanych w ramach kampanii pojawiły się również te, które potwierdziły przebywanie poszukiwanego w Holandii”. Dzięki ścisłej współpracy polskich i holenderskich służb udało się ustalić, że mężczyzna wrócił do Polski.

Ostatecznie 49-latek został zatrzymany w czwartek w województwie wielkopolskim. Zgodnie z wyrokiem sądu, najbliższe 4,5 roku spędzi w więzieniu za swoje czyny.