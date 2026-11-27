RMF24

Minęły 33 lata od zaginięcia Anny i Ernestyny podczas ferii zimowych w Zakopanem. Mimo upływu czasu i kolejnych prób wyjaśnienia sprawy, los nastolatek wciąż pozostaje nieznany. Śledztwo zostało ponownie umorzone, ale rodziny nie tracą nadziei i apelują do wszystkich, którzy mogą znać prawdę.

Styczeń 1993 roku. Anna i Ernestyna, obie siedemnastoletnie, wyjeżdżają z Warszawy na wymarzone ferie w Tatry. Zatrzymują się w Kościelisku, u gospodyni znanej rodzinie jednej z dziewcząt. 26 stycznia wychodzą, by kupić bilety na pociąg powrotny i wspominają, że planują się z kimś spotkać. Od tego momentu ślad po nich ginie.

Opóźnione śledztwo i pierwsze błędy

Jak ustaliła reporterka Polsat News, Beata Glinkowska, śledztwo w sprawie zaginięcia wszczęto dopiero 22 miesiące po feralnym dniu. Właścicielka kwatery zgłosiła zaginięcie policji i rodzicom dopiero następnego dnia wieczorem. Funkcjonariusze początkowo zakładali, że dziewczyny uciekły z własnej woli, a szeroko zakrojone poszukiwania rozpoczęto dopiero po kilku dniach.

Sprawa została umorzona w 2005 roku, lecz po latach wróciła dzięki reportażom Beaty Glinkowskiej. Krakowska prokuratura i policyjne Archiwum X ponownie przeanalizowały wszystkie wątki. Niestety, brak nowych dowodów sprawił, że śledztwo znów zostało umorzone. Policja jednak nie zamyka drzwi – deklaruje powrót do sprawy, jeśli pojawią się nowe informacje.

Rodziny nie tracą nadziei

Rodzice Ernestyny od ponad trzech dekad nie ustają w poszukiwaniach. Apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje. Może kogoś ruszy sumienie i popatrzy na nas, może wskaże kierunki, które mamy obrać, żeby dotrzeć do prawdy, do córki – mówi ojciec zaginionej.

Czy tajemnica z 1993 roku zostanie wyjaśniona?

Dzięki progresjom wiekowym przygotowanym przez laboratorium kryminalistyczne, wiadomo, jak Anna i Ernestyna mogłyby wyglądać dziś. Każda nowa informacja może być kluczowa.

Po 33 latach rodziny wciąż czekają na odpowiedź na pytanie, co wydarzyło się 26 stycznia 1993 roku w Tatrach.