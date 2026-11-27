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Prezydent Karol Nawrocki przekazał w piątek, że nie podpisze ustawy, która dodaje m.in. nową, 24-procentową stawkę w PIT. Wcześniej tego samego dnia premier Donald Tusk stwierdził, że niepodpisanie tej ustawy przez prezydenta byłoby „politycznym samobójem”.

Karol Nawrocki przekazał w piątek, że nie podpisze ustawy, która nową, 24-proc. stawkę w PIT zmienia progi podatkowe i podnosi stawkę CIT dla największych firm do 22 proc.

Premier Donald Tusk, apelując w piątek o podpis, stwierdził, że odmowa jego złożenia byłaby dla Karola Nawrockiego „politycznym samobójem”.

W piątek upływa termin, w którym prezydent musi podpisać lub zawetować wspomnianą ustawę.

Wkrótce więcej informacji…

Nowelizacja ustawy podatkowej

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zakłada podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostałaby na poziomie 12 proc. Nowela wprowadza nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł pozostaną objęte stawką 32 proc.

Jednocześnie stawka daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, rośnie z 4 do 5 proc. Według danych za 2024 r. daninę tę płaci 39 tys. osób.

Ustawa podnosi stawkę podatku CIT, płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, do 22 proc. z 19 proc.

Nowela obniża także limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem z 2 mln euro do 250 tys. euro. Dodatkowo stawka 17 proc. będzie stosowana dla nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie roku.