Halny szaleje w Tatrach. Pilny apel TPN

RMF24

Silny wiatr halny, którego porywy przekraczają 100 km/h, daje się we znaki w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów i zdecydowanie odradza wyjścia na szlaki. Warunki są bardzo trudne, a zagrożenie dla zdrowia i życia realne.

Wiatr łamie drzewa i utrudnia poruszanie się

W Tatrach panują wyjątkowo niebezpieczne warunki. Halny, którego porywy na szczytach przekraczają 100 km/h, powoduje łamanie gałęzi i drzew. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że mogą one spadać na szlaki, stwarzając poważne zagrożenie dla osób przebywających w górach.

Ocieplenie i trudne warunki na szlakach

Silny wiatr przyniósł również wyraźne ocieplenie – rano w Zakopanem termometry wskazywały 16 stopni Celsjusza. Jednak mimo wyższej temperatury, warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne.

Z powodu wiatru odradzamy dziś wyjścia w góry – apeluje Tatrzański Park Narodowy.

Zmrożony śnieg i oblodzenia w wyższych partiach

W wyższych partiach Tatr, szczególnie powyżej 2000 m n.p.m., zalega twardy, zmrożony śnieg oraz występują oblodzenia. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna po północnej stronie gór oraz w miejscach zacienionych. Poślizgnięcie się na zlodowaciałej powierzchni może zakończyć się długim, niekontrolowanym upadkiem, prowadzącym do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

W ostatnich dniach doszło już do śmiertelnych wypadków.

TPN przypomina o odpowiednim sprzęcie

Tatrzański Park Narodowy przypomina, że wyjście w wyższe partie gór wymaga doświadczenia w turystyce zimowej oraz odpowiedniego sprzętu: raków, czekana i kasku, a także umiejętności posługiwania się nimi. Raczki nie zastępują raków i nie są odpowiednim wyposażeniem w stromym terenie wysokogórskim.

Na niżej położonych szlakach, szczególnie rano i w miejscach zacienionych, niektóre odcinki mogą być mokre i błotniste, co dodatkowo utrudnia poruszanie się.

W obecnych warunkach każda wyprawa może zakończyć się tragicznie.