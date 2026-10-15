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Groźny wypadek w Tatrach. Turystka spadła w rejonie Zawratu i doznała poważnego urazu głowy. Kobieta została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu.

Do kolejnego w ostatnim czasie poważnego wypadku doszło w polskich Tatrach. Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, turystka doznała poważnego urazu głowy po tym, jak spadła w rejonie Zawratu.

Ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski przekazał, że mgła znacznie utrudniła przetransportowanie kobiety śmigłowcem do szpitala. Ale w momencie jak się troszkę odsłoniło, to śmigłowiec zabrał poszkodowaną i została przetransportowana na neurochirurgię do Nowego Targu - poinformował.

Warto zaznaczyć, że w ostatnich dwóch tygodniach w tym miejscu doszło do dwóch wypadków śmiertelnych. Ratownicy TOPR przypominają, że warunki w górach są trudne - jest bardzo ślisko.