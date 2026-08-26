Flisackie święto nad Dunajcem. Mnóstwo atrakcji już w ten weekend

RMF24

Już 30 sierpnia Sromowce Niżne zamienią się w tętniące życiem centrum pienińskiej tradycji. Na przystani nad Dunajcem odbędzie się I Międzynarodowe Święto Flisaka Pienińskiego – wydarzenie, które połączy sportową rywalizację, regionalną kulturę i muzykę, a także pozwoli zajrzeć za kulisy jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli Pienin.

Flisacka tradycja w nowym wydaniu

Flisactwo to nieodłączny element krajobrazu Pienin, a flisacy od pokoleń są ambasadorami regionu. Tegoroczne święto będzie wyjątkową okazją, by zobaczyć ich w zupełnie nowej roli – nie tylko jako przewodników po Dunajcu, ale także jako sportowców.

I Międzynarodowe Święto Flisaka Pienińskiego będzie okazją, aby przyjrzeć się tej tradycji z bliska, poznać ludzi, którzy ją podtrzymują, a jednocześnie zobaczyć flisaków w zupełnie innej odsłonie – podczas sportowej rywalizacji – podkreślają organizatorzy.

Międzynarodowa rywalizacja na wodzie

Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o godz. 12:00 na przystani. Jednym z najważniejszych punktów programu będą Międzynarodowe Zawody Flisackie „Grand Prix o Złotą Spryskę”. Start już o 14:15.

To właśnie wtedy flisacy z różnych krajów zmierzą się na wodach Dunajca, łącząc tradycję z widowiskową rywalizacją. Emocji na pewno nie zabraknie, a międzynarodowy charakter wydarzenia podkreśli rangę tegorocznego święta.

Muzyka, taniec i kultura Pienin

Święto Flisaka to nie tylko sportowe emocje. Przez cały dzień na przystani rozbrzmiewać będzie pienińska muzyka i śpiew. Na scenie pojawią się m.in. Orkiestra Dęta ze Szczawnicy, Zespół Muzyka z Pienin, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Pieniny” z Krościenka oraz Grupa Śpiewacza Flisaków.

Dla miłośników wiedzy przygotowano konkurs dotyczący flisactwa i regionu. Gdy zapadnie zmrok, tradycyjne brzmienia ustąpią miejsca koncertom i rozrywce. Na scenie wystąpią m.in. duet z Pienin – laureaci programu „Must Be The Music”, Kabaret Śleboda oraz Slovak Anonym Band, który zakończy całodniowe świętowanie.

Święto Flisaka Pienińskiego w Sromowcach Niżnych

Dla mieszkańców i turystów

I Międzynarodowe Święto Flisaka Pienińskiego to propozycja zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów odwiedzających Pieniny.

To okazja do spotkania z żywą tradycją flisacką, poznania regionalnej kultury i spędzenia całego dnia nad Dunajcem – zachęcają organizatorzy.

Jeśli szukacie pomysłu na ostatni weekend wakacji, Sromowce Niżne są miejscem, którego nie można przegapić.