Od soboty autobusy komunikacji miejskiej i dalekobieżnej w Zakopanem będą jeździły z nowopowstałego centrum komunikacyjnego przy dworcu PKP. Wartość tej inwestycji to niemal 80 mln zł.

W ramach inwestycji zostały odrestaurowane zabytkowe budynki stacji kolejowej i powstał plac dla komunikacji autobusowej oraz wielopoziomowy parking. W grudniu odjadą stąd także pociągi.



Wartość inwestycji to niemal 80 mln zł. Na realizację przedsięwzięcia Urząd Miasta Zakopane pozyskał ponad 25,5 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Do końca roku ma być gotowa druga część Zakopiańskiego Centrum Komunikacyjnego, czyli plac przesiadkowy w Kuźnicach, gdzie rozpoczynają się tatrzańskie szlaki i ma miejsce stacja kolejki linowej na Kasprowy Wierch.



W 2017 r. burmistrza Zakopanego Leszek Dorula zawarł porozumienie z PKP, na mocy którego Miasto Zakopane przejęło zabytkowy dworzec kolejowy oraz przyległy plac. W zrewitalizowanych budynkach dworca kolejowego jest przestrzeń do obsługi ruchu pasażerskiego. W zabytkowej przestrzeni mieści się także restauracja oraz dwupoziomowa multimedialna mediateka. Swoją siedzibę ma tu także straż miejska i Zakopiańskie Centrum Kultury z informacją turystyczną. Ponadto w budynku znajdują się przestrzenie wystawiennicze i klub muzyczny.



Z dworca autobusowego, które zdobią obrazy Zakopanego z początku XX wieku, będzie odjeżdżała komunikacja miejska oraz dalekobieżna zarządzana przy użyciu wdrażanego Inteligentnego Systemu Transportowego.



Inwestycja objęła także przebudowę ronda Armii Krajowej, dzięki czemu poszerzyła się przestrzeń dla pieszych i rowerzystów przed wejściem na dworzec. Przebudowano także ulicę Szymony, stanowiącą alternatywę dojazdu dla autobusów. Częścią inwestycji była również przebudowa charakterystycznej bramy wejściowej na perony, znajdującej się pomiędzy rondem Armii Krajowej a zakończeniem torów kolejowych, na której zainstalowano historyczny neon "ZAKOPANE", będący znakiem rozpoznawczym stacji kolejowej.



Ponadto, w wyniku realizacji inwestycji przy dworcu został uruchomiony pierwszy w Zakopanem wielopoziomowy parking Park&Ride o pojemności 146 miejsc postojowych, w tym 9 dla osób niepełnosprawnych. Parking został wyposażony w 68 stanowisk rowerowych, 4 stanowiska ładowania samochodów elektrycznych, 7 stanowisk ładowania rowerów elektrycznych oraz 1 samoobsługową stację naprawy rowerów. Parking będzie udostępniany całodobowo i bezpłatnie dla pasażerów korzystających z transportu kolejowego lub innego transportu zbiorowego objętego systemem Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.