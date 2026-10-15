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Awantura na SOR w Nowym Targu. Byli pijani, grozili śmiercią lekarzowi i pielęgniarce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 października (17:22)

Dwaj nietrzeźwi mieszkańcy Nowego Targu zostali zatrzymani po awanturze na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Mężczyźni (39 i 41 lat) mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Młodszy z nich miał też naruszyć nietykalność cielesną lekarza.

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Awantura na SOR w Nowym Targu. Byli pijani, grozili śmiercią lekarzowi i pielęgniarce
SOR, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Do incydentu doszło w środę około godz. 17. Według policji obaj mężczyźni zachowywali się agresywnie wobec personelu medycznego na SOR. Mieli również zapowiadać, że będą czekać na pracowników po zakończeniu dyżuru, aby dopuścić się wobec nich przemocy - poinformowała nowotarska policja.

Na miejsce skierowano policjantów, którzy zatrzymali obu mieszkańców Nowego Targu. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

W czwartek mężczyźni mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz kierowania gróźb karalnych. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza.

Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Za agresję, groźby i naruszenie nietykalności cielesnej grozi odpowiedzialność karna. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: policja Nowy Targ

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