"Witamy potomków Zajida w Polsce" - między innymi te słowa można przeczytać na billboardzie zlokalizowanym przy wjeździe do Zakopanego. Napis w języku arabskim jest skierowany do obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szejk Zajid to założyciel i pierwszy prezydent tego kraju. A do zwiedzania naszego kraju zachęca arabskie biuro podróży.