Od dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje elektroniczne wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Od północy do ZUS wpłynęło prawie 3 tys. wniosków. Z tego ponad 2 tys. poprzez PUE ZUS. Dofinansowanie wynosi do 400 zł miesięcznie na dziecko, które nie jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Jaskółka / PAP

Pieniądze są przekazywane bezpośrednio instytucji sprawującej opiekę. Dofinansowanie nie może wynosić więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

To oznacza, że o dofinansowanie może wystąpić każdy rodzic dziecka bez względu na osiągane dochody pod warunkiem, że dziecko nie dostaje pieniędzy z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Chodzi na przykład o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Z dofinansowania mogą skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko, ale tylko za czas uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za który nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy. Na przykład uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka - dodaje Kowalska-Matis.

Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie.

Wnioski przyjmujemy od dzisiaj, ale dofinansowanie należy się od stycznia tego roku pod warunkiem, że w tym czasie dziecko uczęszczało do żłobka. Na naszej stronie internetowej jest instrukcja pokazująca jak złożyć wniosek - mówi rzeczniczka.

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko zostaje wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy albo dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza.

Wniosek do dofinansowanie można złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank, jeśli uruchomi taką usługę. Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS.