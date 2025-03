"Sprawca był funkcjonariuszem Służby Więziennej. Przebywał na kilkudniowym urlopie. Wiemy, że posługiwał się bronią prywatną, jak podała prokuratura" - poinformowała w sobotę podczas konferencji prasowej Maria Ejchart, wiceminister sprawiedliwości. Do dramatu doszło w piątek w Prusicach na Dolnym Śląsku. 51-letni funkcjonariusz SW zastrzelił swoją 5-letnią córkę i 71-letnią teściową. Później próbował popełnić samobójstwo. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. tej zbrodni. SW powołała specjalny zespół, który zajmie się przebiegiem służby funkcjonariusza.

Wiceminister Sprawiedliwości Maria Ejchart i dyrektor generalny SW płk dr Andrzej Pecka / Paweł Supernak / PAP

W piątek w Prusicach na Dolnym Śląsku doszło do zabójstwa 71-letniej kobiety - teściowej mężczyzny oraz 5-letniej dziewczynki, jego córki. Mężczyzna próbował zabić jeszcze swojego 9-letniego syna. Stan postrzelonego chłopca jest krytyczny. Takie informacje przekazała dziennikarce RMF FM rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prokurator Karolina Stocka-Mycek.

51-latek później próbował popełnić samobójstwo, jest ciężko ranny.

"Doświadczony funkcjonariusz"

Sprawca był funkcjonariuszem Służby Więziennej - potwierdziła w sobotę podczas konferencji prasowej Maria Ejchart, wiceminister sprawiedliwości. Przebywał na kilkudniowym urlopie. Wiemy, że posługiwał się bronią prywatną, jak podała prokuratura i nie była to broń służbowa - poinformowała Ejchart.

To był doświadczony funkcjonariusz, w Służbie Więziennej od 17 lat.

Matka dziecka, które również jest funkcjonariuszką SW, została objęta opieką psychologiczną.

SW powołuje specjalny zespół

Płk dr Andrzej Pecka, dyrektor generalny Służby Więziennej, powiedział podczas sobotniego briefingu, że na ten moment nic nie wskazuje na to, by to zdarzenie miało jakiś związek ze sposobem pełnienia służby przez sprawcę.

Gdy tylko dowiedzieliśmy się o tym zdarzeniu dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Opolu powołał zespół, który ma wyjaśnić okoliczności, w jakich funkcjonariusz pełnił służbę przed tym zdarzeniem - powiedział płk Andrzej Pecka.

Podkreślił, że w sobotę objął on bezpośredni nadzór nad tym postępowaniem.

Płk Pecka poinformował, że podejrzany był dowódcą grupy interwencyjnej i "do tej pory nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do przebiegu jego służby".

Funkcjonariusz SW na pewno zostanie zawieszony i nie wróci już do służby - podkreślił płk. Pecka.

Przekazał też, że para funkcjonariuszy pracowała w dwóch różnych zakładach w okręgu opolskim.