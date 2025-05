Temperatura wyniesie od 3 st. C na Pomorzu, około 2 st. C w Kotlinach Sudeckich. Lokalnie temperatura może spaść do -1 st. C. Najwyższe wartości będą na południowym wschodzie. Tam na termometrach zobaczyć można 10 st. C.

Na wybrzeżu może pojawić się dość silny i porywisty wiatr - do 55 km/h.

W piątek będzie padać niemal wszędzie

W piątek - 23 maja - będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami w centrum i na zachodzie kraju. Opady deszczu pojawią się zarówno na południu, wschodzie jak i na zachodzie kraju. Na południowym wschodzie może spaść do 15 mm deszczu.

IMGW podał, że w strefie nadmorskiej mogą pojawić się burze z silniejszymi opadami deszczu i z porywistym wiatrem.

Temperatura wyniesie od 6 st. C na terenie podgórskim Karpat, około 10 st. C na Lubelszczyźnie, do 17 st. C lokalnie na południowym zachodzie i w centrum.