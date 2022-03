Od wtorku, 1 marca, we wrocławskich przedszkolach i szkołach zaczną działać świetlice dla ukraińskich dzieci. Utworzonych zostanie 6 takich miejsc, do których rodzice będą mogli na kilka godzin dziennie, przyprowadzić swoje dzieci - informuje Urząd Miasta.

Ukraińscy uchodźcy oczekują na transport na dworcu Lwów Główny / PAP/Vitaliy Hrabar / PAP

Dzieci w naszych świetlicach będą w pełni zaopiekowane. Na miejscu, oprócz osoby znającej język ukraiński, będzie też psycholog. W tym czasie rodzice będą mogli np. zorganizować wszelkie formalności, czy udać się do naszych punktów wsparcia - informuje Jarosław Delewski, szef Departamentu Edukacji UM.

Aktualna lista świetlic czynnych od 1 marca

SP 84, ul. Górnickiego 20

SP 108, ul. B. Chrobrego 3

SP 37, przy ul. Sarbinowskiej 10

Przedszkole nr 55 przy ul. Nowowiejskiej 36

Przedszkole nr 31 przy ul. Kolbuszowskiej 6

Przedszkole nr 35 przy ul. Pułaskiego 20a.

Swoje propozycje zgłaszają też placówki niepubliczne np. Galileo - Autorska Szkoła Podstawowa

Szkoła działa przy ul. Fabrycznej 13 i zaprasza dzieci powyżej 5 roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 20:00 na bezpłatne popołudnia. Szkoła może przyjąć do 40 dzieci. Placówka oferuje też pomoc psychologiczną w obu językach.