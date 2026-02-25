Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wołowie został zatrzymany - informuje na platformie X Dolnośląska Policja. Decyzję podjęto po zawiadomieniu tamtejszej funkcjonariuszki, która twierdzi, że "dopuścił się wobec niej czynu z katalogu przestępstw o wolności seksualnej". Reporter RMF FM dotarł do nieoficjalnych informacji w sprawie wspólnego patrolu mundurowych.
"W związku z informacją przekazaną przez jedną z funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Wołowie dotyczącą możliwości popełnienia wobec niej czynu z katalogu przestępstw przeciwko wolności seksualnej zatrzymano funkcjonariusza tej jednostki" - przekazano.
Śledczy wyjaśniają na razie czy, a jeśli tak w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia, o którym poinformowała funkcjonariuszka. Zgodnie z przepisami została przesłuchania w sądzie. Jej zeznania nie są jednak ujawnione. Trwają też przesłuchania zatrzymanego policjanta.
Do nieoficjalnych informacji dotyczących tej sprawy dotarł reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Policjantka ma roczny staż w służbie, policjant - trzyletni. Oboje byli partnerami w czasie patrolu. W nocy pełnili wspólnie służbę. Wieczorem radiowozem pojechali nad Odrę. Przed zakończeniem dyżuru wspólnie zjedli jeszcze posiłek na jednej ze stacji benzynowych, a potem wrócili do swych domów.
Następnego dnia policjantka zawiadomiła o tym, że jej partner z patrolu dopuścił się wobec niej przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.
Śledczy poza prowadzeniem przesłuchań, zabezpieczają teraz monitoring z miejsc, w których funkcjonariusze tej nocy i rano przebywali.