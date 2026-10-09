Tragedia na S3. Nie żyje motocyklista, jego żona trafiła do szpitala

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Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej S3 w Dolnośląskiem. Nie żyje 52-letni motocyklista po tym, jak z nieznanych przyczyn zjechał na pas zieleni i uderzył w bariery energochłonne. Jego żona trafiła do szpitala.

W piątek około godz. 17 na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3, w pobliżu węzła Polkowice Południe, doszło do tragicznego w skutkach wypadku motocyklisty.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach mł. asp. Magdalena Wiaderek przekazała w rozmowie z RMF24.pl, że 52-letni mężczyzna - mieszkaniec Wielkopolski - jechał Harleyem wraz ze swoją żoną.

Poruszał się lewym pasem, z nieznanych przyczyn zjechał na pas zieleni i uderzył w bariery energochłonne - powiedziała policjantka.

Niestety, mężczyzna zginął. Jego żona z obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Legnicy, przejazd jest możliwy jedynie prawym pasem.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać co najmniej do godz. 20.