Tragedia na S3. Nie żyje motocyklista, jego żona trafiła do szpitala

W piątek około godz. 17 na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3, w pobliżu węzła Polkowice Południe, doszło do tragicznego w skutkach wypadku motocyklisty.
Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach mł. asp. Magdalena Wiaderek przekazała w rozmowie z RMF24.pl, że 52-letni mężczyzna - mieszkaniec Wielkopolski - jechał Harleyem wraz ze swoją żoną.
Poruszał się lewym pasem, z nieznanych przyczyn zjechał na pas zieleni i uderzył w bariery energochłonne - powiedziała policjantka.
Niestety, mężczyzna zginął. Jego żona z obrażeniami została przetransportowana do szpitala.
Na miejscu zdarzenia pracują policjanci. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Legnicy, przejazd jest możliwy jedynie prawym pasem.
Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać co najmniej do godz. 20.