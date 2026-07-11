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Silny wstrząs w Zagłębiu Miedziowym. Ewakuacja górników

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 lipca (11:51)

Silny wstrząs wystąpił w sobotę w Zakładach Górniczych Lubin na Dolnym Śląsku. KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników z zagrożonego rejonu.

Silny wstrząs w Zagłębiu Miedziowym. Ewakuacja górników
Górnicy w Zakładach Górniczych Lubin, fot. PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRESS /East News
  • W Zakładach Górniczych Lubin na Dolnym Śląsku wystąpił silny wstrząs o magnitudzie powyżej 4 stopni Richtera.
  • Trwa akcja ratownicza i wycofywanie górników z zagrożonego rejonu.
  • Kopalnia Lubin jest najstarszą w polskim Zagłębiu Miedziowym.
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W sobotę rano miał miejsce wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin. Trwa akcja wycofywania załogi, w której biorą udział ratownicy. Trzynastu górników jest już bezpiecznych, a siedmiu znajduje się w strefie zagrożenia -poinformował PAP dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź Mirosław Kuk. 

Zaznaczył, że choć tego typu wstrząsy pojawiają się regularnie, ale ten był wyjątkowo silny i określany jako powyżej 4. stopnia Richtera. Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne.

Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro.

Zasoby przemysłowe złoża Lubin-Małomice (wg stanu na 31.12.2024) wynoszą ponad 319 milionów ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi w zasobach przemysłowych wynosi 1,23 proc, a srebra 53 g/Mg.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wstrząs w kopalni

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