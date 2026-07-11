Silny wstrząs w Zagłębiu Miedziowym. Ewakuacja górników

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Silny wstrząs wystąpił w sobotę w Zakładach Górniczych Lubin na Dolnym Śląsku. KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników z zagrożonego rejonu.

W sobotę rano miał miejsce wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin. Trwa akcja wycofywania załogi, w której biorą udział ratownicy. Trzynastu górników jest już bezpiecznych, a siedmiu znajduje się w strefie zagrożenia -poinformował PAP dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź Mirosław Kuk.

Zaznaczył, że choć tego typu wstrząsy pojawiają się regularnie, ale ten był wyjątkowo silny i określany jako powyżej 4. stopnia Richtera. Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne.

Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro.

Zasoby przemysłowe złoża Lubin-Małomice (wg stanu na 31.12.2024) wynoszą ponad 319 milionów ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi w zasobach przemysłowych wynosi 1,23 proc, a srebra 53 g/Mg.