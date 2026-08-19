Rewolucja w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Co się zmieni?

Pod koniec wakacji we Wrocławiu rusza pakiet zmian autobusowych.
Podział linii 143 – koniec z opóźnieniami?
Linia 143 od lat była jedną z najdłuższych i najbardziej problematycznych tras autobusowych we Wrocławiu. Długie przejazdy przez zatłoczone rejony miasta skutkowały częstymi opóźnieniami.
Teraz to się zmieni – od 29 sierpnia linia zostanie podzielona na dwa krótsze połączenia: 143 i 153.
Długa trasa powoduje, że utrudnienia w jednej części miasta wpływają na kursowanie autobusów po jej drugiej stronie. Skrócenie linii powinno poprawić stabilność rozkładu – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Wydziału Mobilności Miejskiej.
Nowa linia 143 będzie kursować na trasie Sępolno – Tyniecka, a linia 153 połączy Kminkową z Krzykami. Dzięki temu mieszkańcy mają zyskać bardziej przewidywalny rozkład jazdy i szybsze przejazdy.
Nowa linia 343 i zmiany na innych trasach
To nie koniec nowości. Już 31 sierpnia ruszy zupełnie nowa linia 343, która połączy Księże z Wielką Wyspą. Autobusy pojadą przez Aleję Wielkiej Wyspy, a do czasu zakończenia przebudowy pętli Sępolno będą dojeżdżać aż do przystanku „8 Maja”.
Linia będzie kursować w dni robocze co 30 minut.
Zmiany obejmą także inne popularne linie. Linia A zostanie skrócona do Racławickiej, a na odcinku do pętli Krzyki zastąpi ją nowa 153.
Wydłużone zostaną również trasy linii 152 i 310 – ta ostatnia dojedzie aż do nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 27 przy ul. Zwycięskiej.
MPK przejmuje kolejne linie
Wraz z zakupem i dzierżawą nowych autobusów, MPK Wrocław przejmie obsługę kolejnych linii, które dotąd były w rękach innych operatorów. Już od 22 sierpnia MPK będzie w całości obsługiwać linię 715, a od 29 sierpnia także linie 131 i 315.
Władze Wrocławia zapowiadają, że nowy układ komunikacyjny będzie na bieżąco monitorowany i w razie potrzeby korygowany. Uwzględniono już wiele postulatów mieszkańców, m.in. zachowanie dojazdu do szpitala przy Borowskiej czy połączenia Hallera z Oporowem.
Nowe trasy i rozkłady jazdy można znaleźć na stronie internetowej MPK Wrocław oraz w komunikatach Urzędu Miejskiego.