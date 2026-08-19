Rewolucja w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Co się zmieni?

RMF24

Już pod koniec wakacji pasażerów wrocławskiej komunikacji miejskiej czeka prawdziwa rewolucja. 29 sierpnia linia 143 zostanie podzielona, pojawią się nowe trasy i numery, a MPK Wrocław przejmie obsługę kolejnych linii. To odpowiedź na liczne głosy mieszkańców, którzy domagali się między innymi poprawy punktualności.

Pod koniec wakacji we Wrocławiu rusza pakiet zmian autobusowych.

Podział linii 143 – koniec z opóźnieniami?

Linia 143 od lat była jedną z najdłuższych i najbardziej problematycznych tras autobusowych we Wrocławiu. Długie przejazdy przez zatłoczone rejony miasta skutkowały częstymi opóźnieniami.

Teraz to się zmieni – od 29 sierpnia linia zostanie podzielona na dwa krótsze połączenia: 143 i 153.

Długa trasa powoduje, że utrudnienia w jednej części miasta wpływają na kursowanie autobusów po jej drugiej stronie. Skrócenie linii powinno poprawić stabilność rozkładu – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Wydziału Mobilności Miejskiej.

Nowa linia 143 będzie kursować na trasie Sępolno – Tyniecka, a linia 153 połączy Kminkową z Krzykami. Dzięki temu mieszkańcy mają zyskać bardziej przewidywalny rozkład jazdy i szybsze przejazdy.

Nowa linia 343 i zmiany na innych trasach

To nie koniec nowości. Już 31 sierpnia ruszy zupełnie nowa linia 343, która połączy Księże z Wielką Wyspą. Autobusy pojadą przez Aleję Wielkiej Wyspy, a do czasu zakończenia przebudowy pętli Sępolno będą dojeżdżać aż do przystanku „8 Maja”.

Linia będzie kursować w dni robocze co 30 minut.

Zmiany obejmą także inne popularne linie. Linia A zostanie skrócona do Racławickiej, a na odcinku do pętli Krzyki zastąpi ją nowa 153.

Wydłużone zostaną również trasy linii 152 i 310 – ta ostatnia dojedzie aż do nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 27 przy ul. Zwycięskiej.

MPK przejmuje kolejne linie

Wraz z zakupem i dzierżawą nowych autobusów, MPK Wrocław przejmie obsługę kolejnych linii, które dotąd były w rękach innych operatorów. Już od 22 sierpnia MPK będzie w całości obsługiwać linię 715, a od 29 sierpnia także linie 131 i 315.

Władze Wrocławia zapowiadają, że nowy układ komunikacyjny będzie na bieżąco monitorowany i w razie potrzeby korygowany. Uwzględniono już wiele postulatów mieszkańców, m.in. zachowanie dojazdu do szpitala przy Borowskiej czy połączenia Hallera z Oporowem.

Nowe trasy i rozkłady jazdy można znaleźć na stronie internetowej MPK Wrocław oraz w komunikatach Urzędu Miejskiego.