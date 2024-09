Do 5 lat więzienia grozi mieszkance Legnicy. 38-latka "opiekowała" się swoją 4-letnią córeczką, mając w wydychanym powietrzu 3 promile alkoholu. Dziecko było wychłodzone i głodne, bo - jak przyznała sama matka - ostatni posiłek jadło w przedszkolu dzień wcześniej. "Dziewczynka trafiła do Szpitala Specjalistycznego w Legnicy" - poinformowano we wtorek.

(zdjęcie ilustracyjne) / LEO THAL / PAP/KEYSTONE W jednym z mieszkań w Legnicy nietrzeźwa matka i jej partner opiekują się 4-letnim dzieckiem - takie zgłoszenie odebrali w sobotę 21 września policjanci. Gdy przyjechali na miejsce, zastali kobietę i mężczyznę, którzy - bełkocząc - próbowali powiedzieć, że dziecku nie dzieje się żadna krzywda. Dziewczynka była jednak zmarznięta i wyglądała na zaniedbaną. Policjanci zajrzeli do lodówki. Okazało się, że jest kompletnie pusta. Na pytanie funkcjonariuszy, kiedy dziewczynka jadła jakikolwiek posiłek, 38-letnia matka odpowiedziała, że jej córka jadła w przedszkolu, czyli najprawdopodobniej dzień wcześniej, w piątek, 20 września. Do mieszkania zostało wezwane pogotowie, które zabrało dziecko do szpitala. Badanie 38-latki i jej partnera alkomatem wykazało natomiast, że mają ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Zostali zatrzymani i zabrani do aresztu. Zobacz również: Próbował wciągnąć 11-latka do auta. Mężczyzna zatrzymany "Policjanci (...) przedstawili kobiecie zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwa utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, które jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności" - poinformował we wtorek asp. Paweł Noga z legnickiej policji.