Zarzut usiłowania porwania usłyszy we wtorek 38-letni mieszkaniec Warszawy. W poniedziałek rano w Ciechanowie mężczyzna potrącił jadącego na rowerze 11-latka, a potem próbował wciągnąć go do samochodu. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, na razie nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock W Ciechanowie przy ul. Płockiej w poniedziałek rano mężczyzna przewrócił jadącego na rowerze 11-letniego chłopca. Kolejno próbował zaciągnąć go do samochodu. Na szczęście - jak informował reporter RMF MAXX Kamil Puternicki - zareagowali przechodnie. Chłopcu nic się nie stało, a napastnik odjechał. Według świadków zdarzenia mężczyzna poruszał się srebrnym Fordem Focusem na warszawskich tablicach rejestracyjnych (WB). Reporter RMF MAXX Kamil Puternicki poinformował, że w poniedziałek wieczorem podejrzany został zatrzymany. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się z kolei, że jest to mieszkaniec Warszawy i właśnie tam został zatrzymany. Na wtorek zaplanowano jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. Zebrane do tej pory dowody pozwalają na postawienie mu zarzutu z art. 189 Kodeksu Karnego, paragraf 2a, czyli usiłowania pozbawienia wolności, za co grozi do 15 lat więzienia - powiedziała w rozmowie z RMF FM asp. Magdalena Sakowska.