Przełomowe odkrycie na Dolnym Śląsku. Szczątki dawnych właścicieli zamku Książ

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Na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach dokonano przełomowego odkrycia, które rzuca nowe światło na historię zamku Książ. W grobowcu rodziny von Kramsta odnaleziono 25 trumien i sarkofagów, w których spoczywają szczątki członków rodu von Hochberg – dawnych właścicieli jednej z największych rezydencji Dolnego Śląska. Wśród nich zidentyfikowano Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga, fundatora barokowej przebudowy zamku.

W piątkowy wieczór w grobowcu rodziny von Kramsta na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach, tuż obok Wałbrzycha, odnaleziono 25 trumien i sarkofagów, w których spoczywają szczątki członków rodu von Hochberg. To właśnie Hochbergowie przez ponad cztery stulecia kształtowali losy zamku, nadając mu obecny, imponujący charakter.

Jak podkreślają przedstawiciele zamku Książ, wśród zidentyfikowanych osób znajduje się Konrad Ernst Maximilian von Hochberg – postać kluczowa dla barokowej przebudowy rezydencji.

To historyczna chwila dla całego Dolnego Śląska. Konrad Ernst Maximilian von Hochberg należy do najwybitniejszych postaci w dziejach Książa. To on w ogromnym stopniu nadał zamkowi zachwycające barokowe oblicze, które podziwiamy do dziś – podkreśla Mateusz Mykytyszyn, rzecznik zamku Książ i prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless.

Zagadkowe losy trumien Hochbergów

Odnalezione szczątki pochodzą z XVIII i XIX wieku. Wstępna analiza pozwoliła na identyfikację ośmiu członków rodu von Hochberg, jednak pełne rozpoznanie wszystkich pochówków wymaga dalszych, szczegółowych badań. Trumny i sarkofagi Hochbergów znajdowały się w górnej części mauzoleum, natomiast w krypcie grobowej spoczywali przedstawiciele rodziny von Kramsta – znanych świebodzickich fabrykantów.

Do dziś pozostaje tajemnicą, kto i kiedy przeniósł szczątki Hochbergów do grobowca von Kramsta. Jedna z hipotez zakłada, że mogło to nastąpić w maju 1945 roku, w ostatnich dniach II wojny światowej.

Nowe możliwości badań naukowych

Odnalezione szczątki otwierają przed badaczami zupełnie nowe perspektywy. Jak podkreśla Katarzyna Sielicka, kierowniczka Działu Muzealnego zamku Książ, nowoczesne metody analityczne pozwolą na szczegółowe poznanie życia dawnych mieszkańców zamku.

Kości mogą opowiedzieć biografię ciała. Osteologia pozwoli określić wzrost, budowę, postawę, ślady obciążeń i urazów oraz choroby układu kostnego. Paleopatologia wskaże schorzenia przewlekłe – od zmian zwyrodnieniowych po ślady niedoborów i infekcji. Zęby i kamień nazębny zachowują informacje o diecie i mikrobiomie. Analizy izotopowe pozwolą odtworzyć jadłospis. Jeśli zachowa się DNA, możliwe będą badania pokrewieństwa i patogenów. Przy dobrze zachowanej czaszce można podjąć próbę częściowej rekonstrukcji wyglądu. To niezwykłe odkrycie pozwoli nam poznać dawnych mieszkańców Książa jak nigdy dotąd – podkreśla Sielicka.

Zamek Książ, położony w Wałbrzychu, to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Jego historia sięga XIII wieku, kiedy to z inicjatywy księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego powstały pierwsze zabudowania warowni. Przez wieki zamek przechodził z rąk do rąk – od książąt piastowskich, przez władców czeskich, aż po rodzinę Hochbergów, która władała nim przez ponad 400 lat.

To właśnie Hochbergowie nadali zamkowi obecny, monumentalny wygląd. W 1908 roku książę Henryk XV rozbudował rezydencję o największe południowo-zachodnie skrzydło z dwiema wieżami, a projektantem tej części był prawdopodobnie wiedeński architekt Humbert Walcher von Moltchein.