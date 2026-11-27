RMF24

W najbiedniejszym stanie Indii, Biharze, poseł Anant Singh zorganizował dla swojej córki uroczystość, która przyciągnęła aż 400 tysięcy gości. Były lądowiska dla helikopterów, setki kucharzy i prezenty warte fortunę. Jednak za bajkową oprawą kryje się cień poważnych oskarżeń wobec gospodarza.

W Indiach sezon ślubny to czas, gdy tradycja spotyka się z rozmachem, a rodziny prześcigają się w organizowaniu coraz bardziej widowiskowych uroczystości. Tym razem jednak poprzeczka została zawieszona wyjątkowo wysoko. Anant Singh, poseł z Biharu, z zapierającym dech w piersi rozmachem postanowił uczcić ślub swojej córki Shivangi Singh z Rishikeshem Kumarem.

Logistyka na skalę małego miasta

Przygotowania do wesela przypominały operację wojskową. Na rodzinnej posiadłości w wiosce Nadawa pojawiło się aż 400 tysięcy gości. Dla VIP-ów zbudowano sześć lądowisk dla helikopterów, a 500 kucharzy przygotowało ucztę, na którą zużyto m.in. tysiąc kilogramów baraniny i pół miliona tradycyjnych słodyczy.

Goście przybywali pociągami, autobusami, samochodami, a niektórzy pieszo. Drogi były tak zakorkowane, że część uczestników musiała ratować się przejazdem przez pola na traktorach.

Prestiż, przepych i... kontrowersje

Wśród prezentów dla pana młodego znalazł się luksusowy Land Rover Defender oraz złota biżuteria. Na gości czekały misterne kompozycje z kwiatów sprowadzonych z Chin i pokaz fajerwerków. Zamiast DJ-a zaplanowano wyścigi konne, jednak z powodu tłumów i chaosu impreza musiała zostać odwołana w ostatniej chwili.

Niecodzienny rozmach uroczystości przyciągnął uwagę mediów nie tylko ze względu na skalę wydarzenia, ale także z powodu osoby gospodarza. Anant Singh to polityk o burzliwej przeszłości – przeciwko niemu toczy się aż 28 spraw karnych, w tym o zabójstwo, wymuszenia i porwania. Sam zainteresowany konsekwentnie zaprzecza wszelkim zarzutom.

Warto dodać, że w Indiach trwa obecnie sezon ślubny – do połowy grudnia w całym kraju odbędzie się ponad 5 milionów ceremonii.