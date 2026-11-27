RMF24

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Gdyby partie tworzące obecną koalicję rządzącą zdecydowały się na start ze wspólnej listy wyborczej, mogłyby liczyć na ponad 41 procent głosów – wynika z najnowszego sondażu United Surveys (IBRiS) dla Wirtualnej Polski. Wyniki badania pokazują wyraźną przewagę nad konkurencją i wskazują na możliwość uzyskania samodzielnej większości w Sejmie.

Według sondażu, 41,6 proc. respondentów zadeklarowało chęć oddania głosu na blok partii tworzących Koalicję 15 października. To wzrost o 2,2 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 15,4 proc. poparcia, co oznacza spadek o 4,1 punktu procentowego.

Na kolejnych pozycjach uplasowały się: Konfederacja z wynikiem 14,5 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej – 11,6 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.), Rozwój Plus – 6,3 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.) oraz Partia Razem – 4,4 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.). 6,2 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać swojego wyboru.

Koalicja z bezwzględną większością

Eksperci zwracają uwagę, że przeliczenie poparcia na mandaty sejmowe daje Koalicji 15 października 241 miejsc w 460-osobowej izbie. Taki wynik zapewnia samodzielną większość i komfortowe rządzenie bez konieczności zawierania dodatkowych sojuszy.

Po prawej stronie sceny politycznej rozproszenie głosów na cztery odrębne listy wyraźnie osłabia siłę parlamentarną. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 76 mandatów, Konfederacja na 71, Konfederacja Korony Polskiej na 53, a Rozwój Plus na 19. Partia Razem, z wynikiem poniżej progu wyborczego, nie uzyskałaby żadnego miejsca w Sejmie.

Sondaż został przeprowadzony na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków metodą CATI i CAWI, czyli wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych oraz ankiet internetowych.