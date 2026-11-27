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Pięciotonowy fragment chińskiej rakiety ZQ-2E wkrótce wejdzie w atmosferę Ziemi. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega, że jego trajektoria przebiega m.in. nad terytorium naszego kraju, a część szczątków może dotrzeć do powierzchni.

Ważący pięć ton człon chińskiej rakiety ZQ-2E ma wejść w atmosferę Ziemi między 29 listopada a 1 grudnia. Jak przekazała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), trajektoria jego lotu przebiega m.in. nad Polską. Co istotne, nie można wykluczyć, że nie spłonie on w całości, a jego fragmenty mogą spaść na powierzchnię Ziemi.

Według komunikatu Centrum Operacyjnego SSA POLSA, obiekt został wyniesiony na orbitę 13 maja z chińskiego kosmodromu Jiuquan. Jego numer katalogowy NORAD to 69095. Eksperci szacują, że wejście w atmosferę nastąpi między godziną 13:54 w niedzielę 29 listopada a 8:34 we wtorek 1 grudnia. Najbardziej prawdopodobny moment to poniedziałek, 30 listopada, około godziny 11:14 czasu polskiego, jednak margines błędu wynosi aż 21 godzin w każdą stronę. Prognozy mogą się jeszcze zmienić.

Trajektoria lotu rakiety obejmuje znaczną część Europy, w tym Polskę. To efekt nachylenia orbity, które wynosi niemal 89 stopni. Na razie nie wiadomo jednak, gdzie dokładnie człon rakiety wejdzie w atmosferę i gdzie mogą spaść ewentualne szczątki.

POLSA podkreśla, że ze względu na dużą masę obiektu oraz brak szczegółowych informacji dotyczących jego konstrukcji, istnieje ryzyko, że fragmenty rakiety nie spłoną całkowicie i dotrą do powierzchni Ziemi. Agencja zapewnia, że wszystkie służby i instytucje rządowe są na bieżąco informowane o sytuacji i działają zgodnie z obowiązującymi procedurami.

To już kolejny w ostatnich dniach przypadek powrotu dużego fragmentu chińskiej rakiety do atmosfery. 25 listopada czterotonowy człon rakiety CZ-2C wszedł w atmosferę nad Oceanem Indyjskim – również ten incydent był monitorowany przez POLSA.