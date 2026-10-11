Najbardziej nawiedzone zamki w Polsce. Gdzie według opowieści straszy?

RMF24

Stare mury, tajemnicze korytarze i historie, w których miłość kończy się tragedią, a zmarli nie znajdują spokoju. W Polsce nie brakuje zamków, wokół których przez lata narosły niezwykłe legendy. Jedne zjawy mają pojawiać się nocą, inne wracają do dawnych rezydencji, by pilnować ich porządku. Są też takie, które wciąż poszukują utraconej miłości. Gdzie straszy i które zamki uchodzą za najbardziej nawiedzone? Sprawdzamy historie niezwykłych miejsc, w których - według lokalnych opowieści - zmarli wciąż powracają.

Zamki pełne historii i legend

Polskie zamki mają nie tylko imponującą architekturę, ale również bogaty folklor. Historie o Białych i Czarnych Damach, duchach rycerzy czy tajemniczych zwierzętach przez pokolenia przekazywano z ust do ust.

Nie ma dowodów na to, że opisane zjawy rzeczywiście pojawiają się w zamkowych murach. Legendy są jednak częścią historii tych miejsc i do dziś przyciągają turystów, którzy chcą spojrzeć na znane zabytki z nieco innej perspektywy.

Dla jednych będzie to po prostu ciekawy element lokalnego folkloru. Dla innych - dodatkowy powód, by odwiedzić zamek, gdy zapada zmrok. Bo nawet jeśli duchów nie uda się zobaczyć, stare mury, skrzypiące drzwi i opowieści o tych, którzy podobno nigdy ich nie opuścili, potrafią skutecznie pobudzić wyobraźnię.

Zamek Bobolice / Shutterstock

Zamek Bobolice. Historia tragicznej hrabiny (woj. śląskie)

Warownia w Bobolicach, należąca do Szlaku Orlich Gniazd, powstała w XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Dziś przyciąga turystów przede wszystkim swoją architekturą i malowniczym położeniem. W miejscowych opowieściach pojawia się jednak także tajemnicza postać.

To duch hrabiny, której życie miało zakończyć się w atmosferze rodzinnego dramatu. Kobieta wyszła za dużo starszego, zamożnego mężczyznę. Po jego śmierci zmarło również dwóch z trzech synów. Krewni zaczęli podejrzewać wdowę o udział w tragedii i odebrali jej opiekę nad najmłodszym dzieckiem.

Według legendy rozłąka z synem doprowadziła kobietę do rozpaczy. Miała przeczuwać, że również jego czeka tragiczny los. Nie potrafiła pogodzić się z myślą o kolejnej stracie i zmarła.

Od tamtej pory po zamku ma krążyć jej zjawa. Opowieści przedstawiają ją jako kobietę w czarnej sukni, której obecności mają towarzyszyć płacz i żałobne zawodzenie.

Zamek Czocha / Shutterstock

Zamek Czocha. Duchy wśród starych murów (woj. dolnośląskie)

Zamek Czocha nad Jeziorem Leśniańskim od lat zajmuje szczególne miejsce wśród polskich zamków, z którymi wiążą się opowieści o duchach i tajemniczych zjawach. Zabytkowa warownia na Dolnym Śląsku słynie nie tylko z niezwykłej architektury, ale również z legend, które sprawiają, że zwiedzanie jej wnętrz może nabrać zupełnie innego charakteru.

Jedną z najbardziej znanych historii jest opowieść o Studni Niewiernych Żon. Według legend kobiety oskarżane o zdradę miały być karane śmiercią, a ich rozpaczliwe krzyki podobno wciąż można usłyszeć w pobliżu studni.

Z zamkiem związana jest również postać Gertrudy, nazywanej Białą Damą. Według podania kobieta została zabita za zdradę, a po śmierci miała pozostać w miejscu, w którym spędziła życie.

To nie koniec niezwykłych historii. Tajemnicze opowieści dotyczą także mostu prowadzącego do zamku. Jedna z legend mówi o osobach, które podczas katastrofy konstrukcji wpadły do wody. Ich dusze mają powracać w okolice warowni.

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu / Shutterstock

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu. Duch, który nie straszy (woj. kujawsko-pomorskie)

Nie każdy zamkowy duch musi być źródłem grozy. Dobrym przykładem jest legenda związana z Golubiem-Dobrzyniem. W tutejszej warowni, wzniesionej na przełomie XIII i XIV wieku, miała po śmierci pojawiać się Anna Wazówna, siostra Zygmunta III Wazy.

Za życia słynęła z troski o rezydencję i ludzi potrzebujących pomocy. Według miejscowej legendy charakter ten zachowała również po śmierci. Jej duch ma nocami odwiedzać zamek, ale nie po to, aby straszyć. Ma sprawdzać, czy wszystko jest na swoim miejscu i czy w rezydencji panuje porządek.

Z zamkiem wiąże się też znacznie bardziej osobliwe podanie. Mówi ono, że osoba, która podczas wchodzenia po schodach obejrzy się za siebie, w ciągu roku zacznie... rżeć jak koń.

Zamek Grodziec / Shutterstock

Zamek Grodziec. Czerwony Upiór (woj. dolnośląskie)

Na bazaltowym wzgórzu wznosi się jedna z najbardziej charakterystycznych dolnośląskich warowni. Zamek Grodziec ma średniowieczny rodowód, a jego historia sięga co najmniej XII wieku.

Według legend po zamku przechadza się Czerwony Upiór. Jego wygląd nie pozostawia wiele miejsca dla wyobraźni: ma przypominać szkielet odziany w zbroję i czerwoną opończę. Mimo przerażającej postaci zjawa nie jest przedstawiana jako bezmyślny potwór. Przeciwnie - ma stać na straży sprawiedliwości.

Jedna z historii opowiada o kasztelanie Janie, który początkowo był człowiekiem bezwzględnym. Spotkanie z tajemniczą zjawą miało jednak skłonić go do zmiany życia. Po jego śmierci na zamku umieszczono rzeźbę przypominającą jego głowę.

Po latach doszło do kolejnego niezwykłego wydarzenia. Kiedy wnuk Jana miał skazać biednego człowieka na śmierć za nieuiszczenie daniny, z rzeźby podobno wysypały się złote monety. Wydarzenie to miało być przestrogą i skłonić młodego kasztelana do zmiany postępowania.

Zamek Chojnik / Shutterstock

Zamek Chojnik. Księżniczka, która nie znalazła szczęścia (woj. dolnośląskie)

Ruiny zamku Chojnik znajdują się wysoko w Karkonoszach. Z ich położeniem wiąże się jedna z najbardziej znanych legend o duchu nieszczęśliwej kobiety. Jej bohaterką jest Kunegunda. Według podania księżniczka uzależniła swoje zamążpójście od niezwykle trudnego warunku. Kandydat na męża musiał objechać zamek konno, będąc jednocześnie w pełnej zbroi.

Próba okazała się tragiczna dla wielu rycerzy. Ostatecznie jeden z nich zdołał ją przejść. Kunegunda była przekonana, że wreszcie znalazła wybranka. Mężczyzna odrzucił ją jednak, tłumacząc, że wykonał zadanie z myślą o honorze rycerskim, a nie dla jej ręki. Księżniczka nie zniosła upokorzenia i rzuciła się w przepaść.

Od tamtej pory - jak głosi legenda - jej duch pojawia się w okolicach zamku. Nocą można podobno usłyszeć jej płacz, a czasem również tętent konia.

Zamek Książ

Zamek Książ. Księżna Daisy wciąż wraca (woj. dolnośląskie)

Zamek Książ w Wałbrzychu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Dolnego Śląska. Z rezydencją nierozerwalnie związana jest postać księżnej Daisy, czyli Marii Teresy Hochberg von Pless.

Księżna mieszkała w Książu na przełomie XIX i XX wieku. Szczególnie upodobała sobie zamkowe tarasy i ogrody. Według legendy jej związek z rezydencją nie zakończył się wraz ze śmiercią. Duch Daisy ma pojawiać się właśnie w tych miejscach, które najbardziej lubiła za życia.

Jej nadejście ma zwiastować śpiew. To właśnie ten szczegół powtarza się w opowieściach o zjawie księżnej.

Książ ma również inne legendy o duchach. Wśród pojawiających się w nich postaci wymieniane są między innymi Biała Dama, Czarna Dama oraz Garbaty Janek.

Zamek w Gołuchowie / Shutterstock

Zamek w Gołuchowie. Czarna Dama pilnuje dzieł sztuki (woj. wielkopolskie)

Wielkopolski Gołuchów słynie z niezwykłego zamku i cennych zbiorów sztuki. Z rezydencją związana była Izabella Działyńska, przedstawicielka rodu Czartoryskich i wielka miłośniczka sztuki. To właśnie jej kolekcjonerska pasja stała się podstawą jednej z miejscowych legend.

Według opowieści po śmierci Izabella nie rozstała się z zamkiem ani ze zgromadzonymi w nim dziełami. Jako Czarna Dama ma nocami wracać do rezydencji i doglądać swojej kolekcji. Niektóre wersje legendy mówią nawet, że arystokratka pojawia się w oknach zamku, a nocą urządza w jego murach spotkania dla innych zmarłych.

Zamek Janowiec / Shutterstock

Zamek Janowiec. Czarna Dama z wieży (woj. lubelskie)

Renesansowy zamek w Janowcu nad Wisłą również ma swoją tragiczną historię o miłości. Bohaterką legendy jest Helena Lubomirska. Dziewczyna miała zakochać się w ubogim młodzieńcu, czego nie zaakceptowała jej rodzina. Ojciec postanowił odizolować córkę i zamknął ją w zamkowej wieży.

Helena nie pogodziła się z losem. Według opowieści odebrała sobie życie, skacząc z okna. Dziś jej duch ma pojawiać się w zamku jako Czarna Dama. Legendy mówią o kobiecie w czarnej sukni, której kroki można usłyszeć w pustych salach, zwłaszcza po zmroku.

Zamek Ogrodzieniec / Shutterstock

Zamek Ogrodzieniec. Czarny pies z łańcuchem (woj. śląskie)

Ruiny Ogrodzieńca należą do najbardziej charakterystycznych punktów Szlaku Orlich Gniazd. Monumentalne pozostałości warowni w Podzamczu mają także swoją mroczną legendę. Tym razem nie chodzi jednak o ludzką zjawę. Według opowieści nocą w pobliżu ruin pojawia się ogromny czarny pies. Zwierzę ma być obciążone ciężkim łańcuchem, którego brzęk można usłyszeć jeszcze zanim zjawa stanie się widoczna.

Legenda łączy psa ze Stanisławem Warszyckim, dawnym kasztelanem krakowskim. Mężczyzna miał być wyjątkowo surowy wobec swoich poddanych i bliskich.

Według podania po śmierci Warszyckiego w pobliżu zamku pojawił się czarny pies. Miał być on właśnie jego pokutującą duszą, która powróciła, aby pilnować dawnego majątku.

Zamek Krzyżtopór / Shutterstock

Zamek Krzyżtopór. Husarz i Biała Dama (woj. świętokrzyskie)

Ruiny Krzyżtoporu w Ujeździe należą do najbardziej niezwykłych pozostałości dawnej magnackiej rezydencji. Z zamkiem związanych jest kilka opowieści o nadprzyrodzonych gościach. Jedną z nich jest historia Krzysztofa Ossolińskiego, pierwszego właściciela rezydencji. Jego duch ma ukazywać się jako jeździec w husarskiej zbroi.

Znacznie bardziej niepokojąca jest opowieść o Białej Damie bez głowy. Według legendy była ona okrutną krewną Ossolińskiego, która miała decydować o losie poddanych. Wystarczyć miał jeden szczek jej psa, aby człowiek został uznany za podejrzanego i trafił do lochu.

Kobieta została ostatecznie zabita wraz ze swoim zwierzęciem. Od tamtej pory jej zjawa ma powracać do zamku i szukać osoby odpowiedzialnej za jej śmierć.

Zamek Grodno / Shutterstock

Zamek Grodno. Biała Dama z tragiczną historią (woj. dolnośląskie)

W Zagórzu Śląskim, na górze Choina, znajduje się zamek Grodno. Jego początki sięgają czasów Piastów Śląskich.

Jedna z najbardziej znanych legend opowiada o Małgorzacie, córce kasztelana. Dziewczyna zakochała się w giermku, jednak ojciec nie zgodził się na ten związek. Zamiast ukochanego wybrał dla niej znacznie starszego męża.

Małgorzata miała nie zaakceptować decyzji ojca. Według legendy zepchnęła męża w przepaść. Za ten czyn została skazana na okrutną karę - ojciec rozkazał zamurować ją w krypcie.

Jej duch ma do dziś pojawiać się na zamku. Biała Dama ma nocami przemierzać jego zakamarki, a jej rozpaczliwe zawodzenie ma być słyszalne wśród murów.

Zamek w Kórniku, fot. Jakub Kaczmarczyk / PAP

Zamek w Kórniku. Biała Dama wychodzi z obrazu (woj. wielkopolskie)

Zamek w Kórniku, obecnie związany z działalnością Biblioteki Kórnickiej PAN, ma własną legendę o jednej z najsłynniejszych polskich zjaw. To Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka, dawna właścicielka rezydencji, która zmarła w 1790 roku.

Według opowieści jej portret po zmroku przestaje być zwykłym obrazem. Biała Dama ma opuszczać płótno i wychodzić do zamkowego parku.

Tam czeka na nią tajemniczy jeździec. Para ma razem przemierzać park aż do świtu. Gdy zaczyna się nowy dzień, oboje znikają.

Zamek Pieskowa Skała / Shutterstock

Zamek Pieskowa Skała. Duch Dorotki szuka ukochanego (woj. małopolskie)

Pieskowa Skała, jeden z najbardziej znanych zamków Jury Krakowsko-Częstochowskiej, również ma legendę o nieszczęśliwej miłości.

Dorotka, młoda szlachcianka, miała zakochać się w ubogim lutniście. Jej rodzina nie zamierzała jednak pozwolić na małżeństwo z człowiekiem o tak niskim statusie społecznym. Dziewczyna została przeznaczona innemu mężczyźnie. Wspólnie z ukochanym próbowała uciec, ale plan się nie powiódł. Mężczyzna został zabity, a Dorotkę uwięziono w wieży. Według legendy zmarła tam z głodu.

Jej duch ma do dziś przemierzać zamkowe wnętrza. Ma szukać człowieka, z którym nie dane jej było przeżyć wspólnego życia.