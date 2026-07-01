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Pijany 32-latek zaatakował personel szpitala w Oleśnicy. Później zasnął

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (15:15)

W szpitalu w Oleśnicy interweniowała dziś policja. Do placówki został przewieziony pijany pacjent, który kopnął w głowę opiekunkę medyczną – podaje portal mojaolesnica.pl.

Pijany 32-latek zaatakował personel szpitala w Oleśnicy. Później zasnął
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: Kamil Zajaczkowski) /Shutterstock
  • W szpitalu w Oleśnicy pijany 32-latek zaatakował personel medyczny.
  • Policja prowadzi dochodzenie wyjaśniające całe zdarzenie.
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Do groźnej sytuacji doszło około 14:30, kiedy to karetka z 32-latkiem pojawiła się w szpitalu. Mężczyzna, od którego była silnie wyczuwalna woń alkoholu, był początkowo nieprzytomny, ale nagle obudził się w lecznicy.

32-latek chciał zaatakować lekarkę, w obronie której stanęła opiekunka medyczna. Mężczyzna kopnął kobietę w głowę. Z pomocom innych członków załogi szpitala, udało się opanować agresora. 32-latek po chwili zasnął.

Okoliczności tej sytuacji wyjaśnia policja.  Atak na personel medyczny jest traktowany jak atak na funkcjonariusza publicznego. Grozi za niego kara do nawet 5 lat więzienia.

Źródło: RMF24
Tagi: Oleśnica atak szpital

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