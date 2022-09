Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska mogą już głosować na projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Na realizację inicjatyw społecznych w tym roku, wrocławski magistrat przeznaczył 30 mln zł.

/ Shutterstock

To już 10. edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Do tej pory w ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska wybrali ponad 420 projektów, których łączny koszt realizacji to blisko 200 mln zł.

Pierwszy wrocławski budżet obywatelski wynosił 3 mln zł, dziś to 30 mln zł. „W 2022 r. do wydania, w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, jest 30 mln zł. To 5 mln zł więcej niż w roku poprzednim” - podkreślił Sebastian Wolszczak, zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej.

Do tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 362 projekty, z czego pod głosowanie poddanych jest 167 – 94 to projekty osiedlowe, a 73 ponadosiedlowe.

„Głosować może każdy mieszkaniec, co istotne nie ma tu znaczenia meldunek ani wiek. Zapraszamy do głosowania również dzieci oraz naszych mieszkańców z Ukrainy. Każdy będzie mógł oddać 2 głosy: na projekt osiedlowy oraz ponadosiedlowy” – powiedział Wolszczak.

Wśród poddanych pod głosowanie projektów najwięcej dotyczy inwestycji w tereny zielone i rekreacyjne.

Głosować można m.in. wypełniając formularz online na stronie wroclaw.pl. Głos będzie można oddać również na papierowych formularzach w pięciu punktach stacjonarnych.

Głosowanie zakończy się 10 października.