Nie żyje najstarsza mieszkanka Zamku Książ. Osobiście znała księżną Daisy von Pless

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W wieku 91 lat zmarła Dorothea Stempowska z domu Wawrzyczek. Zasłużona dla Miasta Wałbrzycha i ostatnia mieszkanka Zamku Książ osobiście znała księżną Daisy von Pless.

Na portalu społecznościowym Zamku Książ napisano, że w czwartek 1 października 2026 roku, w godzinach popołudniowych, otoczona kochającą rodziną, zmarła Dorothea Stempowska z domu Wawrzyczek – Zasłużona dla Miasta Wałbrzycha. Miała 91 lat.

Ostatnia pamiętająca księżną Daisy

Dorothea Stempowska urodziła się 14 lutego 1935 roku w stadninie majątku Fürstenstein księcia von Pless, na terenie dzisiejszego kompleksu Zamku Książ w Wałbrzychu. Z tym miejscem związana była przez całe swoje życie.

Była ostatnią osobą z Wałbrzycha, która osobiście pamiętała księżną Daisy von Pless – jedną z najbardziej barwnych postaci historii regionu.

Wyjątkowy świadek historii

Stempowska przez wiele lat angażowała się w działalność społeczną, przewodnicząc Niemieckiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu w Wałbrzychu. Jej praca na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego była wielokrotnie doceniana. W 2023 roku została uhonorowana tytułem Zasłużonej dla Miasta Wałbrzycha.



Jej wspomnienia pozostają bezcenną częścią dziedzictwa Książa i naszego miasta- podkreślono w komunikacie.

Księgi kondolencyjne dla mieszkańców

W związku ze śmiercią Dorothei Stempowskiej, od piątku w wałbrzyskim Ratuszu oraz w Zamku Książ wystawione zostały księgi kondolencyjne. Mieszkańcy miasta i wszyscy, którzy chcą oddać hołd tej niezwykłej postaci, mogą wpisać się do księgi.