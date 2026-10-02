Nie żyje najstarsza mieszkanka Zamku Książ. Osobiście znała księżną Daisy von Pless

Na portalu społecznościowym Zamku Książ napisano, że w czwartek 1 października 2026 roku, w godzinach popołudniowych, otoczona kochającą rodziną, zmarła Dorothea Stempowska z domu Wawrzyczek – Zasłużona dla Miasta Wałbrzycha. Miała 91 lat.
Ostatnia pamiętająca księżną Daisy
Dorothea Stempowska urodziła się 14 lutego 1935 roku w stadninie majątku Fürstenstein księcia von Pless, na terenie dzisiejszego kompleksu Zamku Książ w Wałbrzychu. Z tym miejscem związana była przez całe swoje życie.
Była ostatnią osobą z Wałbrzycha, która osobiście pamiętała księżną Daisy von Pless – jedną z najbardziej barwnych postaci historii regionu.
Wyjątkowy świadek historii
Stempowska przez wiele lat angażowała się w działalność społeczną, przewodnicząc Niemieckiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu w Wałbrzychu. Jej praca na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego była wielokrotnie doceniana. W 2023 roku została uhonorowana tytułem Zasłużonej dla Miasta Wałbrzycha.
Jej wspomnienia pozostają bezcenną częścią dziedzictwa Książa i naszego miasta- podkreślono w komunikacie.
Księgi kondolencyjne dla mieszkańców
W związku ze śmiercią Dorothei Stempowskiej, od piątku w wałbrzyskim Ratuszu oraz w Zamku Książ wystawione zostały księgi kondolencyjne. Mieszkańcy miasta i wszyscy, którzy chcą oddać hołd tej niezwykłej postaci, mogą wpisać się do księgi.