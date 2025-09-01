Wyobraź sobie tor kartingowy, na którym czysta energia elektrycznych gokartów daje natychmiastową moc, a jazda jest jednocześnie ekscytująca i bezpieczna dla każdego niezależnie od wieku – od 7 do 107 lat. Takim miejscem jest właśnie PITLANE we Wrocławiu, nowoczesny tor kartingowy w sercu miasta, który w ciągu dwóch lat odwiedziło już ponad 70 tysięcy osób!

/ Materiały prasowe

Dzięki dogodnej lokalizacji w galerii Wroclavia (poziom -2) jest łatwo dostępny dla przyjezdnych spoza Wrocławia, niezależnie od pogody czy pory roku. Pitlane to miejsce stworzone przez pasjonatów motorsportów z myślą zarówno dla początkujących kierowcach, jak i prawdziwych miłośnikach kartingu.

"Zawsze marzyłem o stworzeniu miejsca, które pozwoli ludziom poczuć emocje rodem z prawdziwych torów wyścigowych. Tak powstał Pitlane - innowacyjny tor kartingowy, jedyny w regionie oparty na nowoczesnych, elektrycznych gokartach. Dzięki temu oferujemy czystą, dynamiczną i ekologiczną jazdę" - mówi Adam Kania, współzałożyciel Pitlane.

Szymon Banaś, znany kolekcjoner samochodów i współwłaściciel toru, dodaje: "Zależało nam też na tym, żeby jazda była czymś więcej niż tylko sportem - miała też dawać frajdę, emocje i radość ze wspólnego spędzania czasu. Dlatego wdrożyliśmy 'Game of Karts' - jedyną w Polsce atrakcję inspirowaną Mario Kart, która łączy prawdziwe wyścigi z elementami znanymi z gier".

/ Materiały prasowe

Game of Karts - rozrywka jak z gry Mario Kart

Pitalne jako jedyny tor w Polsce oferuje "Game of Karts", gdzie prawdziwe wyścigi łączą się z wirtualnymi bonusami. To idealny pomysł na organizację urodzin, wieczorów panieńskich, kawalerskich czy imprez firmowych. Pitlane zapewnia profesjonalną organizację eventów na najwyższym poziomie. Do dyspozycji jest cały tor, strefa eventowa, a także doświadczony zespół, który zadba o każdy szczegół wydarzenia.

Dla najmłodszych przygotowano szkółkę kartingową, gdzie dzieci mogą bezpiecznie rozpocząć swoją przygodę z motosportem pod okiem doświadczonych instruktorów. Dla tych, którzy złapią bakcyla, dostępna jest liga SWS, pozwalająca na rywalizację na wyższym poziomie.

/ Materiały prasowe

Dlaczego warto odwiedzić Pitlane?

Na tym torze czekają elektryczne gokarty najnowszej generacji - jedyne takie w regionie. Zapewniają czystą, ekologiczną i wyjątkowo dynamiczną jazdę. Bez spalin, bez hałasu, bez zabrudzeń. Elektryczne gokarty to także znacznie lepsza kontrola nad pojazdem, precyzyjne prowadzenie oraz natychmiastowy moment obrotowy, co oznacza, że cała moc dostępna jest już od pierwszego naciśnięcia gazu. Dzięki temu emocje z jazdy są intensywniejsze, a wrażenia z przyspieszania jeszcze bardziej ekscytujące niż w tradycyjnych gokartach spalinowych. Powietrze na torze jest zawsze świeże, bez typowego zapachu benzyny czy oleju, co podnosi komfort jazdy. Elektryczne gokarty umożliwiają też dostosowanie mocy silnika do umiejętności kierowców, przez co jazda jest bardziej bezpieczna dla początkujących i jednocześnie bardziej satysfakcjonująca dla zaawansowanych zawodników. Gotowy na wyjątkowe emocje? Dołącz do tysięcy zadowolonych kierowców i przekonaj się, dlaczego Pitalne to najlepszy tor kartingowy w regionie!

/ Materiały prasowe