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Nie ma żadnej pumy. Zdumiewające informacje z Dolnego Śląska

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (17:01)

Zdjęcie, które miało przedstawiać pumę w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego na Dolnym Śląsku, okazało się nieprawdziwe – poinformowało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Przeprowadzone w terenie poszukiwania nie potwierdziły obecności dużego kota drapieżnego. Sprawa jest tym dziwniejsza, że fotografię dużego kota upubliczniło Nadleśnictwo Świdnica, podając, że została wykonana przez fotopułapkę.

Nie ma żadnej pumy. Zdumiewające informacje z Dolnego Śląska
Puma /Shutterstock

Fotografia była datowana na 9 sierpnia, a we wtorek opublikowało ją w oficjalnym komunikacie Nadleśnictwo Świdnica. Ostrzegano wówczas przed możliwą obecnością pumy w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego.

W środę w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się wspólne posiedzenie miejskiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. W działania zaangażowano również służby z sąsiedniego powiatu świdnickiego, policję i leśników.

„Analiza wykazała, że zdjęcie jest nieprawdziwe i nie przedstawia zagrożenia na naszym terenie” – przekazali w czwartek urzędnicy wałbrzyskiego starostwa.

Nie ma śladów obecności dużego kota

Po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego rozpoczęto poszukiwania w terenie. Brały w nich udział Straż Leśna, Służba Leśna, przewodnicy oraz członkowie fundacji zajmujących się ochroną zwierząt.

Służby nie potwierdziły obecności drapieżnika z rodziny kotowatych. Jak podało starostwo, odnalezione tropy należały wyłącznie do innych gatunków dzikich zwierząt.

Urzędnicy podkreślili, że podjęte działania wynikały z konieczności ochrony życia i zdrowia mieszkańców.

Nadleśniczy: Wybrałem ostrzeżenie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica Jerzy Zemlik wyjaśnił w rozmowie z PAP, że komunikat opublikowano, aby ostrzec mieszkańców przed możliwością pojawienia się takiego zwierzęcia.

Jak zaznaczył, do leśników wcześniej docierały informacje o rzekomej pumie widywanej w okolicznych lasach. Zdjęcie przekazała osoba znana służbom – możliwa do zweryfikowania z imienia i nazwiska i związana ze znaną organizacją.

Miałem dwie możliwości: nie informować i ryzykować, że komuś się coś stanie, oraz drugą: ostrzec. Można teraz powiedzieć, że naraziłem się na śmieszność, ale do podjęcia były dwie decyzje. Wybrałem drugą i biorę za nią pełną odpowiedzialność – powiedział Zemlik.

Podkreślił, że choć fotografia jest fałszywa, leśnicy nie wykluczają całkowicie, iż duży kot mógł pojawiać się w tym rejonie.

Wcześniej, 13 sierpnia, przed możliwością spotkania dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych ostrzegały także Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Nadleśnictwo Zdroje.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Dolny Śląsk puma
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