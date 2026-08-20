Nie ma żadnej pumy. Zdumiewające informacje z Dolnego Śląska

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Zdjęcie, które miało przedstawiać pumę w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego na Dolnym Śląsku, okazało się nieprawdziwe – poinformowało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Przeprowadzone w terenie poszukiwania nie potwierdziły obecności dużego kota drapieżnego. Sprawa jest tym dziwniejsza, że fotografię dużego kota upubliczniło Nadleśnictwo Świdnica, podając, że została wykonana przez fotopułapkę.

Fotografia była datowana na 9 sierpnia, a we wtorek opublikowało ją w oficjalnym komunikacie Nadleśnictwo Świdnica. Ostrzegano wówczas przed możliwą obecnością pumy w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego.

W środę w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się wspólne posiedzenie miejskiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. W działania zaangażowano również służby z sąsiedniego powiatu świdnickiego, policję i leśników.

„Analiza wykazała, że zdjęcie jest nieprawdziwe i nie przedstawia zagrożenia na naszym terenie” – przekazali w czwartek urzędnicy wałbrzyskiego starostwa.

Nie ma śladów obecności dużego kota

Po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego rozpoczęto poszukiwania w terenie. Brały w nich udział Straż Leśna, Służba Leśna, przewodnicy oraz członkowie fundacji zajmujących się ochroną zwierząt.

Służby nie potwierdziły obecności drapieżnika z rodziny kotowatych. Jak podało starostwo, odnalezione tropy należały wyłącznie do innych gatunków dzikich zwierząt.

Urzędnicy podkreślili, że podjęte działania wynikały z konieczności ochrony życia i zdrowia mieszkańców.

Nadleśniczy: Wybrałem ostrzeżenie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica Jerzy Zemlik wyjaśnił w rozmowie z PAP, że komunikat opublikowano, aby ostrzec mieszkańców przed możliwością pojawienia się takiego zwierzęcia.

Jak zaznaczył, do leśników wcześniej docierały informacje o rzekomej pumie widywanej w okolicznych lasach. Zdjęcie przekazała osoba znana służbom – możliwa do zweryfikowania z imienia i nazwiska i związana ze znaną organizacją.

Miałem dwie możliwości: nie informować i ryzykować, że komuś się coś stanie, oraz drugą: ostrzec. Można teraz powiedzieć, że naraziłem się na śmieszność, ale do podjęcia były dwie decyzje. Wybrałem drugą i biorę za nią pełną odpowiedzialność – powiedział Zemlik.

Podkreślił, że choć fotografia jest fałszywa, leśnicy nie wykluczają całkowicie, iż duży kot mógł pojawiać się w tym rejonie.

Wcześniej, 13 sierpnia, przed możliwością spotkania dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych ostrzegały także Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Nadleśnictwo Zdroje.