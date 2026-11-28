RMF24

Populacja Dolnego Śląska do 2060 roku wyniesie poniżej 2,5 mln osób, kurcząc się o 15,7 proc. i wyniesie poniżej 2,5 mln osób. Co trzeci mieszkaniec regionu będzie w wieku poprodukcyjnym. Zmiany nie rozłożą się jednak równomiernie – w subregionie wrocławskim przybędzie mieszkańców.

Badanie o charakterze diagnostycznym pt. „Przygotowania rynku pracy na zmiany demograficzne” to inicjatywa Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Badanie dowodzi, że głównym wyzwaniem regionu przestaje być samo bezrobocie, a staje się niedobór rąk do pracy oraz konieczność aktywizacji osób starszych i biernych zawodowo - wskazano w komunikacie przesłanym przez WUP.

Do 2060 roku populacja Dolnego Śląska skurczy się o 15,7 proc. i wyniesie poniżej 2,5 mln osób. Co trzeci mieszkaniec regionu będzie w wieku poprodukcyjnym. Subregion wałbrzyski może stracić niemal jedną trzecią ludności (30,9 proc.), jeleniogórski ponad jedną czwartą (27,5 proc.), a legnicko-głogowski – 23,3 proc.

Jednocześnie subregion wrocławski jako jedyny zyska mieszkańców (4,1 proc.), choć liczba seniorów wzrośnie tam aż o 60,2 proc., a w samym Wrocławiu zasób osób w wieku produkcyjnym spadnie o blisko jedną czwartą (24,2 proc.).

Dolny Śląsk doświadcza bezprecedensowych zmian

Ujemnemu przyrostowi naturalnemu towarzyszy szybkie starzenie się społeczeństwa – w latach 2020-2025 odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł, zaś liczba osób w wieku produkcyjnym zauważalnie spadła. Przy niskiej stopie bezrobocia generuje to potężne niedobory kadrowe, szczególnie w przemyśle, budownictwie, edukacji, transporcie oraz ochronie zdrowia. Diagnoza pokazuje ponadto, że transformacja ta nie przebiega równomiernie – wyodrębniono siedem typów powiatów o zróżnicowanych wyzwaniach.

Zmiany demograficzne już teraz silnie oddziałują na naszą gospodarkę i nie należy sprowadzać tej debaty wyłącznie do statystyk bezrobocia. Potrzebujemy rzetelnej wiedzy o tym, jak wspierać mieszkańców Dolnego Śląska w dłuższej aktywności zawodowej i jak usuwać bariery, które blokują ich powrót do pracy – poinformował, cytowany w komunikacie, dyrektor WUP we Wrocławiu Bartosz Kotecki.

Co można zrobić?

Po to, by zniwelować deficyty, kluczowe staje się m.in. wsparcie osób 50+, likwidacja wykluczenia transportowego, czyli powiązanie rozkładów jazdy z rynkami pracy, oraz zapewnienie ciągłości usług opiekuńczych. Obowiązki opiekuńcze nad seniorami często przejmują bowiem kobiety w wieku produkcyjnym, co zmusza je do rezygnacji z zatrudnienia.

Pracodawcy muszą postawić na elastyczną organizację pracy, rozwój opieki zdrowotnej dla pracowników oraz tzw. zarządzanie wiekiem. Ponadto, pilnym wyzwaniem jest tzw. formalizacja sukcesji – zwłaszcza w przemyśle i szkolnictwie branżowym, gdzie odejście na emeryturę doświadczonych fachowców grozi bezpowrotną utratą specjalistycznej wiedzy – podano w komunikacie.

Wyniki badania pokazują, że standardowe metody pośrednictwa pracy to dziś za mało, by skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku. Potrzebne jest asystenckie, zindywidualizowane podejście do osób biernych zawodowo, łączenie automatyzacji z ochroną zdrowia starszych pracowników oraz przemyślany transfer wiedzy.

Ważne jest też dopasowanie działań do konkretnych terytoriów, bo inne potrzeby ma wyludniający się powiat peryferyjny, a inne aglomeracja wrocławska mierząca się z presją mieszkaniową i infrastrukturalną - dodał Kotecki.